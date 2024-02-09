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Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/piony-1926332015.html
Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства
Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 09.02.2024
Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства
Артиллеристы группировки войск "Запад" из самоходных 203-миллиметровых пушек "Пион" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:24
2024-02-09T06:24
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" из самоходных 203-миллиметровых пушек "Пион" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты двух 203-миллиметровых самоходных пушек "Пион" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-миллиметровых гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу и различное вооружение ВСУ. Самоходные пушки 2С7 "Пион" предназначены для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331186.html
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сша, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства

Расчеты "Пионов" уничтожили под Купянском гаубицу М777 производства США

© РИА Новости / Андрей КоцСамоходная крупнокалиберная пушка Пион
Самоходная крупнокалиберная пушка Пион - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходная крупнокалиберная пушка Пион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" из самоходных 203-миллиметровых пушек "Пион" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты двух 203-миллиметровых самоходных пушек "Пион" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-миллиметровых гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу и различное вооружение ВСУ.
Самоходные пушки 2С7 "Пион" предназначены для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск
06:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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