https://ria.ru/20240209/piony-1926332015.html

Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства

Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 09.02.2024

Расчеты "Пионов" уничтожили гаубицу М777 американского производства

Артиллеристы группировки войск "Запад" из самоходных 203-миллиметровых пушек "Пион" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:24

2024-02-09T06:24

2024-02-09T06:24

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" из самоходных 203-миллиметровых пушек "Пион" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты двух 203-миллиметровых самоходных пушек "Пион" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-миллиметровых гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу и различное вооружение ВСУ. Самоходные пушки 2С7 "Пион" предназначены для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

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сша, россия, в мире, вооруженные силы украины