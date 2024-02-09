https://ria.ru/20240209/perekrytie-1926289223.html
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома - РИА Новости, 09.02.2024
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома
Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:25
2024-02-09T01:25
2024-02-09T04:54
департамент транспорта г. москвы
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926323158_0:243:3040:1952_1920x0_80_0_0_418f3d7fd41289f71a195604087aed93.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент транспорта Москвы.Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания, предварительно, 2 тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщила ранее пресс-служба столичного главка МЧС."Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале дептранса.Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926323158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da125c9bb9e4d03a376629349080caff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома
Движение по улице Черняховского в Москве, где горит кровля дома, перекрыли