https://ria.ru/20240209/perekrytie-1926289223.html

В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома

В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома - РИА Новости, 09.02.2024

В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома

Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:25

2024-02-09T01:25

2024-02-09T04:54

департамент транспорта г. москвы

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент транспорта Москвы.Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания, предварительно, 2 тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщила ранее пресс-служба столичного главка МЧС."Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале дептранса.Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

москва

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департамент транспорта г. москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия