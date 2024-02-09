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В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома - РИА Новости, 09.02.2024
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01:25 09.02.2024 (обновлено: 04:54 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/perekrytie-1926289223.html
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома - РИА Новости, 09.02.2024
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома
Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:25
2024-02-09T04:54
департамент транспорта г. москвы
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент транспорта Москвы.Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания, предварительно, 2 тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщила ранее пресс-служба столичного главка МЧС."Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале дептранса.Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.
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департамент транспорта г. москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве перекрыли движение по улице, где горит кровля дома

Движение по улице Черняховского в Москве, где горит кровля дома, перекрыли

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваРабота оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы
Работа оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение по столичной улице Черняховского, где горит кровля шестиэтажного дома, перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, сообщает департамент транспорта Москвы.
Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания, предварительно, 2 тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщила ранее пресс-служба столичного главка МЧС.
"Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале дептранса.
Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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