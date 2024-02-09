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Брянский губернатор заявил об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА
Брянский губернатор заявил об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА - РИА Новости, 09.02.2024
Брянский губернатор заявил об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА
Пострадавших и разрушений нет при уничтожении украинского беспилотника над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:35
2024-02-09T08:35
2024-02-09T08:35
специальная военная операция на украине
брянский район
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при уничтожении украинского беспилотника над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении минувшей ночью системами ПВО 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, в том числе над территорией Брянской области, а также над акваторией Черного моря. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html
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брянский район, брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
Брянский губернатор заявил об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА
Богомаз: пострадавших и разрушений при перехвате БПЛА над Брянской областью нет