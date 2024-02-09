https://ria.ru/20240209/peregovory-1926490210.html
В Британии пришли в шок из-за нежелания Запада вести переговоры по Украине
В Британии пришли в шок из-за нежелания Запада вести переговоры по Украине - РИА Новости, 09.02.2024
В Британии пришли в шок из-за нежелания Запада вести переговоры по Украине
Бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" и "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил, что шокирован тем, что Запад не рассматривает идею... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:54
2024-02-09T18:54
2024-02-09T18:54
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" и "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил, что шокирован тем, что Запад не рассматривает идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. "Что меня шокировало во всём этом – так это полное нежелание кого-либо задуматься: "Не стоит ли нам по крайней мере провести хоть какие-либо переговоры?". Я думаю, что это очень интересно, — он (президент РФ Владимир Путин – ред.) говорил это ранее, однако теперь он заявил об этом более напористо – что мирные переговоры могли состояться… Можно было договориться о соглашении, однако оно было сорвано Борисом Джонсоном", — сказал он в эфире телеканала GB News. Комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, Фарадж заявил, что считает хорошей идей для западного журналиста провести беседу с российским лидером. "Да, абсолютно. Я считаю, что это имеет очень большую ценность. Я считаю, что при всём нашем понимании происходящего на Украине, каким бы ужасным оно не было, всем нашем понимании мышления Путина, российского мышления, теперь мы понимаем это еще более ясно… Они (Россия – ред.) не остановятся, и они переводят огромную часть своего промышленного производства в России на оборону, они никогда не сдадутся", — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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в мире, россия, украина, такер карлсон, партия независимости соединенного королевства, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Такер Карлсон, Партия независимости Соединенного Королевства, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Британии пришли в шок из-за нежелания Запада вести переговоры по Украине
Политик Фарадж заявил, что шокирован отказом Запада от переговоров по Украине
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости.
Бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" и "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил
, что шокирован тем, что Запад не рассматривает идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Что меня шокировало во всём этом – так это полное нежелание кого-либо задуматься: "Не стоит ли нам по крайней мере провести хоть какие-либо переговоры?". Я думаю, что это очень интересно, — он (президент РФ Владимир Путин – ред.) говорил это ранее, однако теперь он заявил об этом более напористо – что мирные переговоры могли состояться… Можно было договориться о соглашении, однако оно было сорвано Борисом Джонсоном", — сказал он в эфире телеканала GB News.
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, Фарадж заявил, что считает хорошей идей для западного журналиста провести беседу с российским лидером.
"Да, абсолютно. Я считаю, что это имеет очень большую ценность. Я считаю, что при всём нашем понимании происходящего на Украине, каким бы ужасным оно не было, всем нашем понимании мышления Путина, российского мышления, теперь мы понимаем это еще более ясно… Они (Россия – ред.) не остановятся, и они переводят огромную часть своего промышленного производства в России на оборону, они никогда не сдадутся", — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
"Хрен его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров