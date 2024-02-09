Рейтинг@Mail.ru
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/peregovory-1926381888.html
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции - РИА Новости, 09.02.2024
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции
Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:35
2024-02-09T11:35
украина
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. "В данный момент идут переговоры с Украиной, которые имеют целью выработку двусторонних соглашений, целью которых является введение очень больших ограничений, если речь идет о ввозе товаров из Украины", - сказал Колодзейчак. Он не уточнил, каких конкретно позиций касаются переговоры. "Если бы это зависело только от меня, то я бы как можно скорее ввел бы ограничение ввоза сахара, ограничение ввоза замороженной малины, а также яблочного концентрата", - сказал замминистра. Он рассказал, что является на Украине одним из особенно нелюбимых польских чиновников. "Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом для украинцев. Я знаю, что украинская дипломатия каждый раз интересуется, будет ли принимать участие в переговорах Колодзейчак", - рассказал замминистра. В пятницу начнется общепольский протест фермеров. Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
https://ria.ru/20240209/polsha-1926284364.html
https://ria.ru/20240206/polsha-1925606076.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_a8719ee27cdd0b157cdada532f34311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, в мире
Украина, Польша, В мире
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции

Колодзейчак: Польша и Украина обсуждают ограничение ввоза сельхозпродукции

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище
Рабочий в зернохранилище - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
"В данный момент идут переговоры с Украиной, которые имеют целью выработку двусторонних соглашений, целью которых является введение очень больших ограничений, если речь идет о ввозе товаров из Украины", - сказал Колодзейчак.
Акция протеста польских фермеров в Познани. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
Вчера, 00:15
Он не уточнил, каких конкретно позиций касаются переговоры. "Если бы это зависело только от меня, то я бы как можно скорее ввел бы ограничение ввоза сахара, ограничение ввоза замороженной малины, а также яблочного концентрата", - сказал замминистра.
Он рассказал, что является на Украине одним из особенно нелюбимых польских чиновников. "Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом для украинцев. Я знаю, что украинская дипломатия каждый раз интересуется, будет ли принимать участие в переговорах Колодзейчак", - рассказал замминистра.
В пятницу начнется общепольский протест фермеров. Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Польша хочет контролировать каждую партию ввозимого с Украины сахара
6 февраля, 09:32
 
УкраинаПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала