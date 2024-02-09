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Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции - РИА Новости, 09.02.2024
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции
Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:35
2024-02-09T11:35
2024-02-09T11:35
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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. "В данный момент идут переговоры с Украиной, которые имеют целью выработку двусторонних соглашений, целью которых является введение очень больших ограничений, если речь идет о ввозе товаров из Украины", - сказал Колодзейчак. Он не уточнил, каких конкретно позиций касаются переговоры. "Если бы это зависело только от меня, то я бы как можно скорее ввел бы ограничение ввоза сахара, ограничение ввоза замороженной малины, а также яблочного концентрата", - сказал замминистра. Он рассказал, что является на Украине одним из особенно нелюбимых польских чиновников. "Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом для украинцев. Я знаю, что украинская дипломатия каждый раз интересуется, будет ли принимать участие в переговорах Колодзейчак", - рассказал замминистра. В пятницу начнется общепольский протест фермеров. Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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украина, польша, в мире
Польша ведет переговоры с Украиной об ограничении ввоза сельхозпродукции
Колодзейчак: Польша и Украина обсуждают ограничение ввоза сельхозпродукции
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости.
Польша ведет переговоры с Украиной о серьезном ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM
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"В данный момент идут переговоры с Украиной, которые имеют целью выработку двусторонних соглашений, целью которых является введение очень больших ограничений, если речь идет о ввозе товаров из Украины", - сказал Колодзейчак.
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Он не уточнил, каких конкретно позиций касаются переговоры. "Если бы это зависело только от меня, то я бы как можно скорее ввел бы ограничение ввоза сахара, ограничение ввоза замороженной малины, а также яблочного концентрата", - сказал замминистра.
Он рассказал, что является на Украине одним из особенно нелюбимых польских чиновников. "Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом для украинцев. Я знаю, что украинская дипломатия каждый раз интересуется, будет ли принимать участие в переговорах Колодзейчак", - рассказал замминистра.
В пятницу начнется общепольский протест фермеров. Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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