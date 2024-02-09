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Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:34 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/peregovory-1926296803.html
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин
Переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:34
2024-02-09T02:34
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владимир зеленский
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, состоятся ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров для урегулирования конфликта не было. "Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности", - рассказал Путин. Он добавил, что Владимир Зеленский пошел дальше и законодательно запретил всем вести переговоры с Россией. "Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования. Но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли?" - отметил президент.
https://ria.ru/20240208/peregovory-1926124584.html
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Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин

Путин: переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, состоятся ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров для урегулирования конфликта не было.
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"Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности", - рассказал Путин.
Он добавил, что Владимир Зеленский пошел дальше и законодательно запретил всем вести переговоры с Россией.
"Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования. Но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли?" - отметил президент.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонВладимир ЗеленскийИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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