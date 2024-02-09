Путин рассказал о патриотизме в России
Путин: в РФ так развит патриотизм, потому что понятия Родины и семьи связаны
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Основа безопасности РФ и ее сила - бережное отношение к культуре и религии населяющих ее народов, люди разных вероисповеданий считают Россию своей Родиной, а ее народ - одной большой семьей, и именно из-за того, что понятия Родины и семьи тесно связаны, в стране так развит патриотизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной - у них нет другой Родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Когда я сказал "это одна большая семья", но у каждого есть своя семья, и это - основа нашего общества. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей и для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Вот почему в России так развит патриотизм", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Он отметил, что православие глубоко укоренилось в сознании русского народа, однако Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии, и "в этом ее сила".
"И всегда российские власти очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей Родиной", - добавил президент.