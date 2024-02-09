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Путин рассказал о патриотизме в России - РИА Новости, 09.02.2024
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03:05 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html
Путин рассказал о патриотизме в России
Путин рассказал о патриотизме в России - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о патриотизме в России
Основа безопасности РФ и ее сила - бережное отношение к культуре и религии населяющих ее народов, люди разных вероисповеданий считают Россию своей Родиной, а ее РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:05
2024-02-09T03:05
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
такер карлсон
российская империя
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Основа безопасности РФ и ее сила - бережное отношение к культуре и религии населяющих ее народов, люди разных вероисповеданий считают Россию своей Родиной, а ее народ - одной большой семьей, и именно из-за того, что понятия Родины и семьи тесно связаны, в стране так развит патриотизм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной - у них нет другой Родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Когда я сказал "это одна большая семья", но у каждого есть своя семья, и это - основа нашего общества. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей и для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Вот почему в России так развит патриотизм", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Он отметил, что православие глубоко укоренилось в сознании русского народа, однако Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии, и "в этом ее сила". "И всегда российские власти очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей Родиной", - добавил президент.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926302900.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, российская империя, россия
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Российская империя, Россия
Путин рассказал о патриотизме в России

Путин: в РФ так развит патриотизм, потому что понятия Родины и семьи связаны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Основа безопасности РФ и ее сила - бережное отношение к культуре и религии населяющих ее народов, люди разных вероисповеданий считают Россию своей Родиной, а ее народ - одной большой семьей, и именно из-за того, что понятия Родины и семьи тесно связаны, в стране так развит патриотизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной - у них нет другой Родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Когда я сказал "это одна большая семья", но у каждого есть своя семья, и это - основа нашего общества. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей и для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Вот почему в России так развит патриотизм", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек
03:00
Он отметил, что православие глубоко укоренилось в сознании русского народа, однако Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии, и "в этом ее сила".
"И всегда российские власти очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей Родиной", - добавил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
02:03
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонРоссийская империяРоссия
 
 
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