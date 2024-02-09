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Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией

Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 09.02.2024

Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал приложить усилия к нормализации отношений с Россией и Белоруссией. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:48

2024-02-09T16:48

2024-02-09T16:48

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БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал приложить усилия к нормализации отношений с Россией и Белоруссией. "Мы будем делать все для нормализации отношений с Россией и Белоруссией", — написал Блага в своем Telegram-канале. Он опубликовал совместную фотографию со встречи с послом Белоруссии в Австрии Андреем Дапкюнасом, в которой также принимал участие вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Могу подтвердить, что это была сердечная встреча, на которой я заявил, что Белоруссия является для нас другом, мы никогда не забудем жертву этого мужественного славянского народа во Второй мировой войне", — добавил Блага. Он пообещал сделать все для развития сотрудничества с Белоруссией и назвал абсурдными санкции, которые введены против этой страны.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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