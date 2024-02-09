Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 09.02.2024
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал приложить усилия к нормализации отношений с Россией и Белоруссией. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:48
2024-02-09T16:48
в мире
белоруссия
словакия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/04/1543690423_203:0:2839:1483_1920x0_80_0_0_769cf907a4451d85cb491472898be1ad.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал приложить усилия к нормализации отношений с Россией и Белоруссией. "Мы будем делать все для нормализации отношений с Россией и Белоруссией", — написал Блага в своем Telegram-канале. Он опубликовал совместную фотографию со встречи с послом Белоруссии в Австрии Андреем Дапкюнасом, в которой также принимал участие вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Могу подтвердить, что это была сердечная встреча, на которой я заявил, что Белоруссия является для нас другом, мы никогда не забудем жертву этого мужественного славянского народа во Второй мировой войне", — добавил Блага. Он пообещал сделать все для развития сотрудничества с Белоруссией и назвал абсурдными санкции, которые введены против этой страны.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
белоруссия
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/04/1543690423_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_70d4efbc13e7edd15d822c6f91fd98eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, словакия, россия
В мире, Белоруссия, Словакия, Россия
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией

Вице-спикер Словакии пообещал помочь нормализации отношений с РФ и Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики в Москве
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага пообещал приложить усилия к нормализации отношений с Россией и Белоруссией.
«
"Мы будем делать все для нормализации отношений с Россией и Белоруссией", — написал Блага в своем Telegram-канале.
Он опубликовал совместную фотографию со встречи с послом Белоруссии в Австрии Андреем Дапкюнасом, в которой также принимал участие вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.
«
"Могу подтвердить, что это была сердечная встреча, на которой я заявил, что Белоруссия является для нас другом, мы никогда не забудем жертву этого мужественного славянского народа во Второй мировой войне", — добавил Блага.
Он пообещал сделать все для развития сотрудничества с Белоруссией и назвал абсурдными санкции, которые введены против этой страны.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
31 января, 08:00
 
В миреБелоруссияСловакияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала