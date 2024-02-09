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Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ - РИА Новости, 09.02.2024
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Религия
 
17:29 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/orden-1926472354.html
Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ
Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ - РИА Новости, 09.02.2024
Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова), и орденом Дружбы — архиепископа Якутского и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:29
2024-02-09T17:29
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова), и орденом Дружбы — архиепископа Якутского и Ленского Романа (Лукина), сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 февраля 2024 года № 108 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт награжден орденом Почета, архиепископ Якутский и Ленский Роман — орденом Дружбы", — говорится в сообщении. Отмечается, что высокие государственные награды присуждены архиереям за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ

Путин указом наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова), и орденом Дружбы — архиепископа Якутского и Ленского Романа (Лукина), сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 февраля 2024 года № 108 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт награжден орденом Почета, архиепископ Якутский и Ленский Роман — орденом Дружбы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что высокие государственные награды присуждены архиереям за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.
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