https://ria.ru/20240209/orden-1926472354.html

Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ

Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ - РИА Новости, 09.02.2024

Путин наградил орденами Почета и Дружбы двух архиепископов РПЦ

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова), и орденом Дружбы — архиепископа Якутского и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:29

2024-02-09T17:29

2024-02-09T17:29

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова), и орденом Дружбы — архиепископа Якутского и Ленского Романа (Лукина), сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 февраля 2024 года № 108 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт награжден орденом Почета, архиепископ Якутский и Ленский Роман — орденом Дружбы", — говорится в сообщении. Отмечается, что высокие государственные награды присуждены архиереям за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.

https://ria.ru/20240208/patriarkh-1926249376.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь