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ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2024

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Днепряны, Новая Маячка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия