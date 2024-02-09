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ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2024
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:52
2024-02-09T11:52
2024-02-09T11:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Днепряны, Новая Маячка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник.
Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Днепряны, Новая Маячка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.