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Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:01 09.02.2024 (обновлено: 20:08 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926498722.html
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке
Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T20:01
2024-02-09T20:08
специальная военная операция на украине
россия
токмак
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК России. Ранее оперативные службы региона сообщили, что в пятницу в 7.00 (мск) украинские боевики нанесли удар по городу Токмак. На место выдвинулась следственная оперативная группа Следственного комитета России. "Девятого числа со стороны вооруженных сил Украины был атакован, предположительно, из ракетной установки HIMARS автомобильный магазин... Пострадавших нет. Все собранные вещественные доказательства будут отправлены на судебную экспертизу. В ходе осмотра места происшествия ни военных, ни военной техники обнаружено не было (возле места обстрела - ред.)", - сказал представитель СК России.
россия
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россия, токмак, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке

СК: ВСУ обстреляли автомагазин в Токмаке, предположительно, из HIMARS

© Фото : РИА Новости ДНРАвтомагазин в городе Токмак Запорожской области, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Автомагазин в городе Токмак Запорожской области, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : РИА Новости ДНР
Автомагазин в городе Токмак Запорожской области, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК России.
Ранее оперативные службы региона сообщили, что в пятницу в 7.00 (мск) украинские боевики нанесли удар по городу Токмак. На место выдвинулась следственная оперативная группа Следственного комитета России.
"Девятого числа со стороны вооруженных сил Украины был атакован, предположительно, из ракетной установки HIMARS автомобильный магазин... Пострадавших нет. Все собранные вещественные доказательства будут отправлены на судебную экспертизу. В ходе осмотра места происшествия ни военных, ни военной техники обнаружено не было (возле места обстрела - ред.)", - сказал представитель СК России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТокмакЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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