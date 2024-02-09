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Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке

Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке

Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:01

2024-02-09T20:01

2024-02-09T20:08

специальная военная операция на украине

россия

токмак

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК России. Ранее оперативные службы региона сообщили, что в пятницу в 7.00 (мск) украинские боевики нанесли удар по городу Токмак. На место выдвинулась следственная оперативная группа Следственного комитета России. "Девятого числа со стороны вооруженных сил Украины был атакован, предположительно, из ракетной установки HIMARS автомобильный магазин... Пострадавших нет. Все собранные вещественные доказательства будут отправлены на судебную экспертизу. В ходе осмотра места происшествия ни военных, ни военной техники обнаружено не было (возле места обстрела - ред.)", - сказал представитель СК России.

россия

токмак

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россия, токмак, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия