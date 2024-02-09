https://ria.ru/20240209/obstrel-1926498722.html
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке
Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T20:01
2024-02-09T20:01
2024-02-09T20:08
специальная военная операция на украине
россия
токмак
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926499496_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_644c87b7b234d40ed07e2ab188b022c5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автомагазин в городе Токмак Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS, рассказал журналистам представитель СК России. Ранее оперативные службы региона сообщили, что в пятницу в 7.00 (мск) украинские боевики нанесли удар по городу Токмак. На место выдвинулась следственная оперативная группа Следственного комитета России. "Девятого числа со стороны вооруженных сил Украины был атакован, предположительно, из ракетной установки HIMARS автомобильный магазин... Пострадавших нет. Все собранные вещественные доказательства будут отправлены на судебную экспертизу. В ходе осмотра места происшествия ни военных, ни военной техники обнаружено не было (возле места обстрела - ред.)", - сказал представитель СК России.
россия
токмак
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926499496_41:0:1240:899_1920x0_80_0_0_e4f747e151efba776115c99ded5407d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, токмак, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли автомагазин в Токмаке
СК: ВСУ обстреляли автомагазин в Токмаке, предположительно, из HIMARS