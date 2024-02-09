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Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области

Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024

Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области

Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:58

2024-02-09T11:58

2024-02-09T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь", - написал Рогов. По его словам, сейчас связь в селе не работает.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины