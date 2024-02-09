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Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области
Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:58
2024-02-09T11:58
2024-02-09T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь", - написал Рогов. По его словам, сейчас связь в селе не работает.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли школу и церковь в селе Зеленополь в Запорожской области