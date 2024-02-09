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Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926388232.html
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области
Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:58
2024-02-09T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь", - написал Рогов. По его словам, сейчас связь в селе не работает.
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происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о ракетном обстреле ВСУ школы и церкви в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли школу и церковь в селе Зеленополь в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Зеленополь в Запорожской области, ракеты, по предварительной информации, попали в школу и церковь, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь", - написал Рогов.
По его словам, сейчас связь в селе не работает.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 февраля, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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