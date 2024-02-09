https://ria.ru/20240209/nuland-1926284939.html

СМИ: Нуланд была недовольна намерением Зеленского снять Залужного

СМИ: Нуланд была недовольна намерением Зеленского снять Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: Нуланд была недовольна намерением Зеленского снять Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд была недовольна намерением Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и предлагала... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:20

2024-02-09T00:20

2024-02-09T00:26

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вооруженные силы украины

виктория нуланд

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд была недовольна намерением Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и предлагала сгладить разногласия между ними, сообщает газета Times со ссылкой на информированные источники. В четверг вечером Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Залужного. По данным издания, после утечки информации о предстоящем снятии Залужного Нуланд и посол США на Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам источника, Умеров объяснил грядущую замену Залужного тем, что генерал не предоставил офису Зеленского планы военной кампании на 2024 год. Умеров также сообщил, что Залужный скептически относится к приказам и публичным заявлениям Зеленского, считая их нереалистичными, и, кроме того, вел прямые переговоры с союзниками о поставках оружия, исключив из этого процесса министерство обороны. Источники сообщили, что Нуланд была недовольна снятием Залужного с должности и предложила "сгладить разногласия" между сторонами. Как отмечает газета, реакция Нуланд противоречит официальной позиции Белого дома, заявлявшего об отсутствии намерений вмешиваться в решение, которое является суверенным правом властей Украины. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ездила в Киев 31 января. Комментируя этот ее визит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается".

https://ria.ru/20240208/ukaz-1926279090.html

https://radiosputnik.ru/20240208/zaluzhnyy-1926269702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

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