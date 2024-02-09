https://ria.ru/20240209/nato-1926307500.html
"Интересное кино": Путин рассказал о перспективах Украины в НАТО
"Интересное кино": Путин рассказал о перспективах Украины в НАТО - РИА Новости, 09.02.2024
"Интересное кино": Путин рассказал о перспективах Украины в НАТО
Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:17
2024-02-09T03:17
2024-02-09T04:28
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, напомнил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, назвав эту ситуацию "интересным кино" и отметив, что "мы так не договаривались". Путин в интервью Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста, напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. "На них, видите ли, "нажали", они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. Я говорю: не знаю; я знаю, что вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? "Ну, тогда нажали на нас". Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут - и вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких", - сказал Путин. Затем западные страны "начали осваивать территорию Украины", продолжил Путин, отметив, что там у каждого второго-третьего жителя всегда были какие-то связи с Россией. "И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате Декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина - нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот - интересное кино! Мы так не договаривались. Так вот все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20240209/nato-1926301373.html
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Путин о вступлении Украины в НАТО
Путин о вступлении Украины в НАТО
2024-02-09T03:17
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, нато, украина, киев, россия
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Украина, Киев, Россия
"Интересное кино": Путин рассказал о перспективах Украины в НАТО
Путин назвал заявления об открытых дверях НАТО для Украины "интересным кино"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, напомнил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, назвав эту ситуацию "интересным кино" и отметив, что "мы так не договаривались".
Путин в интервью Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста, напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте
было заявлено, что двери для Украины и Грузии
в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы
после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе.
Члены НАТО послушно голосуют под нажимом США, заявил Путин
"На них, видите ли, "нажали", они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. Я говорю: не знаю; я знаю, что вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? "Ну, тогда нажали на нас". Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут - и вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких", - сказал Путин.
Затем западные страны "начали осваивать территорию Украины", продолжил Путин, отметив, что там у каждого второго-третьего жителя всегда были какие-то связи с Россией.
"И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате Декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина - нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот - интересное кино! Мы так не договаривались. Так вот все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", - рассказал Путин.
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин