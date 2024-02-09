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Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 09.02.2024

Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 миллиарда норвежских крон (около 325,9 миллиона долларов), сообщает министерство обороны... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:21

2024-02-09T14:21

2024-02-09T14:21

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 миллиарда норвежских крон (около 325,9 миллиона долларов), сообщает министерство обороны скандинавской страны. "Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежского минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240208/rakety-1926181760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, норвегия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр