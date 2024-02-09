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На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин
На Западе думают, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдёт, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:06
2024-02-09T02:06
2024-02-09T02:46
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Западе думают, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдёт, заявил президент РФ Владимир Путин."И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдёт. Оно никуда и не делось", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Он добавил, что "украинские власти растаскивают Русскую православную церковь", "потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся её разделить".
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, россия
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин
Путин: воссоединение русского народа произойдет