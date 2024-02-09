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ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России - РИА Новости, 09.02.2024
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17:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/nalog-1926471929.html
ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России
ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России - РИА Новости, 09.02.2024
ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:28
2024-02-09T17:28
россия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря на западные санкции. "У нас все еще есть компании, которым все равно, и они остаются в России. Почему бы не обсудить обложение их налогом?" - сказал он газете Politico. По словам Синкявичюса, ЕС очень важно найти источники финансирования, которые будут по минимуму использовать средства европейских налогоплательщиков на фоне недавнего решения о создании фонда помощи Украине в размере до 50 миллиардов евро. Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний и брендов заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России

Еврокомиссар предложил обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря на западные санкции.
"У нас все еще есть компании, которым все равно, и они остаются в России. Почему бы не обсудить обложение их налогом?" - сказал он газете Politico.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
3 февраля, 08:00
По словам Синкявичюса, ЕС очень важно найти источники финансирования, которые будут по минимуму использовать средства европейских налогоплательщиков на фоне недавнего решения о создании фонда помощи Украине в размере до 50 миллиардов евро.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний и брендов заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
2 февраля, 08:00
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
31 января, 08:00
 
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