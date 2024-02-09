https://ria.ru/20240209/nalog-1926471929.html

ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России

ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России - РИА Новости, 09.02.2024

ЕК предложила обсудить обложение налогом западных фирм, оставшихся в России

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря на западные санкции. "У нас все еще есть компании, которым все равно, и они остаются в России. Почему бы не обсудить обложение их налогом?" - сказал он газете Politico. По словам Синкявичюса, ЕС очень важно найти источники финансирования, которые будут по минимуму использовать средства европейских налогоплательщиков на фоне недавнего решения о создании фонда помощи Украине в размере до 50 миллиардов евро. Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний и брендов заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире