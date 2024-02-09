https://ria.ru/20240209/nagrazhdenie-1926328847.html
Военных инженеров наградили за разминирование в зоне СВО
Военных инженеров наградили за разминирование в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Военных инженеров наградили за разминирование в зоне СВО
Инженеры группировки "Центр" получили государственные и ведомственные награды Минобороны РФ за разминирование и выполнение других боевых задач на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:42
2024-02-09T05:42
2024-02-09T05:42
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Инженеры группировки "Центр" получили государственные и ведомственные награды Минобороны РФ за разминирование и выполнение других боевых задач на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Государственные награды и ведомственные знаки отличия министерства обороны РФ получили военнослужащие отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что награждение военнослужащих прошло в районе сосредоточения вблизи линии боевого соприкосновения в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР. "Представитель командования соединения поздравил военнослужащих и вручил медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова, "За боевые отличия", а также ведомственные медали Минобороны России "За разминирование", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что инженерно-саперные подразделения группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач проводят разминирование районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Также военные инженеры ежедневно отрабатывают десятки обращений мирных жителей, которые обнаруживают на своих участках и сельхозугодьях снаряды и другие взрывоопасные предметы.
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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика
Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика
Военных инженеров наградили за разминирование в зоне СВО
Инженеры группировки "Центр" получили награды за разминирование в зоне СВО