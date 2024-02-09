https://ria.ru/20240209/naemniki-1926293334.html

Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ

Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ

Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:13

2024-02-09T02:13

2024-02-09T04:52

украина

сша

польша

в мире

владимир путин

россия

чак шумер

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил, что на Украине достаточно наемников из США, а больше всего - из Польши.Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине."Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на просьбу оценить заявление Шумера.

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

украина

сша

польша

россия

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украина, сша, польша, в мире, владимир путин, россия, чак шумер, такер карлсон