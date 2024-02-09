https://ria.ru/20240209/naemniki-1926293334.html
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:13
2024-02-09T02:13
2024-02-09T04:52
украина
сша
польша
в мире
владимир путин
россия
чак шумер
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил, что на Украине достаточно наемников из США, а больше всего - из Польши.Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине."Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на просьбу оценить заявление Шумера.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
украина
сша
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, польша, в мире, владимир путин, россия, чак шумер, такер карлсон
Украина, США, Польша, В мире, Владимир Путин, Россия, Чак Шумер, Такер Карлсон
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Путин: на Украине на стороне ВСУ больше всего воюет наемников из Польши