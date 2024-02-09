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Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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02:13 09.02.2024 (обновлено: 04:52 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/naemniki-1926293334.html
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:13
2024-02-09T04:52
украина
сша
польша
в мире
владимир путин
россия
чак шумер
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил, что на Украине достаточно наемников из США, а больше всего - из Польши.Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине."Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на просьбу оценить заявление Шумера.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
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украина, сша, польша, в мире, владимир путин, россия, чак шумер, такер карлсон
Украина, США, Польша, В мире, Владимир Путин, Россия, Чак Шумер, Такер Карлсон
Путин рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ

Путин: на Украине на стороне ВСУ больше всего воюет наемников из Польши

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится, он также заявил, что на Украине достаточно наемников из США, а больше всего - из Польши.
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине.
Париж - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными
Вчера, 05:49
"Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на просьбу оценить заявление Шумера.
 
УкраинаСШАПольшаВ миреВладимир ПутинРоссияЧак ШумерТакер Карлсон
 
 
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