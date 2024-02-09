https://ria.ru/20240209/moskva-1926400829.html
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада - РИА Новости, 09.02.2024
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:53
2024-02-09T12:53
2024-02-09T12:53
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств, работает снегоуборочная и погрузочная техника, организована очистка от снега и наледи крыш, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Сообщается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - дополняется в сообщении. Как ранее сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, с 7 по 8 февраля в отдельных районах Москвы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров, что на 60% выше месячной нормы.
https://ria.ru/20240207/snegopad-1926014521.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств, работает снегоуборочная и погрузочная техника, организована очистка от снега и наледи крыш, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - дополняется в сообщении.
Как ранее сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, с 7 по 8 февраля в отдельных районах Москвы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров, что на 60% выше месячной нормы.
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