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Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве - РИА Новости, 09.02.2024
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12:26 09.02.2024
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Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве
Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве - РИА Новости, 09.02.2024
Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве
На юго-востоке Москвы по программе реновации снесли более 50 домов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:26
2024-02-09T12:26
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На юго-востоке Москвы по программе реновации снесли более 50 домов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Всего с начала реализации программы реновации демонтировано 359 расселенных домов, 51 из них располагался на юго-востоке столицы. При этом большая часть снесенного жилого фонда в округе была демонтирована в 2023 году", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отмечается в сообщении, на месте снесенных домов уже запланировано строительство нового жилья, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На начало 2024 года для реализации программы подобрано более 600 площадок общей мощностью около 10 миллионов квадратных метров, построено свыше 300 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.
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москва, андрей бочкарев, жилье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Андрей Бочкарев, Жилье

Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На юго-востоке Москвы по программе реновации снесли более 50 домов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всего с начала реализации программы реновации демонтировано 359 расселенных домов, 51 из них располагался на юго-востоке столицы. При этом большая часть снесенного жилого фонда в округе была демонтирована в 2023 году", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Как отмечается в сообщении, на месте снесенных домов уже запланировано строительство нового жилья, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На начало 2024 года для реализации программы подобрано более 600 площадок общей мощностью около 10 миллионов квадратных метров, построено свыше 300 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАндрей БочкаревЖилье
 
 
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