https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926358455.html

В Молдавии выведут на улицу бронетехнику

В Молдавии выведут на улицу бронетехнику - РИА Новости, 09.02.2024

В Молдавии выведут на улицу бронетехнику

Бригада полиции особого назначения "Молния" в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:03

2024-02-09T10:03

2024-02-09T10:04

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584711923_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b3080bd7d7c70539608a8f12af2d6b.jpg

КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бригада полиции особого назначения "Молния" в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в Telegram-канале. В четверг спецзназ уже проводил учения в населенных пунктах на юге Молдавии. "Сегодня наши коллеги из бригады полиции особого назначения Fulger ("Молния" - ред.) проводят тактические учения в центре страны с привлечением бронетехники. Отметим, что эти упражнения являются частью периодических тренировок", - говорится в сообщении. В полиции призвали граждан сохранять спокойствие. Во вторник глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что с оружейного склада спецназа Fulger украли 3200 патронов. В ящиках нашли песок и камни. Проводится расследование.

https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия