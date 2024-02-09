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В Молдавии выведут на улицу бронетехнику
В Молдавии выведут на улицу бронетехнику - РИА Новости, 09.02.2024
В Молдавии выведут на улицу бронетехнику
Бригада полиции особого назначения "Молния" в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:03
2024-02-09T10:03
2024-02-09T10:04
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бригада полиции особого назначения "Молния" в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в Telegram-канале. В четверг спецзназ уже проводил учения в населенных пунктах на юге Молдавии. "Сегодня наши коллеги из бригады полиции особого назначения Fulger ("Молния" - ред.) проводят тактические учения в центре страны с привлечением бронетехники. Отметим, что эти упражнения являются частью периодических тренировок", - говорится в сообщении. В полиции призвали граждан сохранять спокойствие. Во вторник глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что с оружейного склада спецназа Fulger украли 3200 патронов. В ящиках нашли песок и камни. Проводится расследование.
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в мире, молдавия
В Молдавии выведут на улицу бронетехнику
Спецназ Молдавии проведет тактические учения с участием бронетехники
КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости.
Бригада полиции особого назначения "Молния" в пятницу проведет тактические учения в центре Молдавии с участием бронетехники, сообщила пресс-служба полиции в Telegram-канале
.
В четверг спецзназ уже проводил учения в населенных пунктах на юге Молдавии.
"Сегодня наши коллеги из бригады полиции особого назначения Fulger ("Молния" - ред.) проводят тактические учения в центре страны с привлечением бронетехники. Отметим, что эти упражнения являются частью периодических тренировок", - говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан сохранять спокойствие.
Во вторник глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что с оружейного склада спецназа Fulger украли 3200 патронов. В ящиках нашли песок и камни. Проводится расследование.
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