https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926500128.html

Вице-спикер Рады рассказал о последствиях мобилизации на Украине

Вице-спикер Рады рассказал о последствиях мобилизации на Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Вице-спикер Рады рассказал о последствиях мобилизации на Украине

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что за два последних года количество аспирантов в украинских учебных вузах возросло... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:16

2024-02-09T20:16

2024-02-09T20:16

специальная военная операция на украине

украина

в мире

александр корниенко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что за два последних года количество аспирантов в украинских учебных вузах возросло до 20 тысяч человек, в то время как в мирное время аспирантов было две тысячи. В ноябре прошлого года председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявлял, что вузы и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации военных, применяя различные схемы, так, по его словам, в стране процветает "легальная коррупция". "Если откровенно, как только парламент еще до голосования над законом о мобилизации, после того, как правительство внесло свою редакцию, начались дискуссии и работа профильных комитетов... Были замечания со стороны омбудсмена. Так же - это и комитет по вопросам, так как мы видели это безумную дискуссию аспирантов. Правительству предстоит найти формы как все это реализовать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было 2 тысячи", - сказал Корниенко в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что есть проблемы с вопросами учета и электронных повесток. По его словам, комитеты Верховной рады работают над усовершенствованием вопроса мобилизации аспирантов и студентов. Как сообщало в апреле украинское издание "Наши Деньги", украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%. Отмечалось, что в некоторых университетах количество новых студентов (по сравнению с двумя предыдущими годами) стало в 15 раз больше в возрасте 30-39 лет, а в категории старше 40 лет рост еще больше. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240208/mobilizatsiya-1926241020.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, александр корниенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины