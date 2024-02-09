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Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно" - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926386793.html
Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно"
Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно" - РИА Новости, 09.02.2024
Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно"
Проводить новую мобилизацию на Украине на фоне провалов ВСУ на фронте "почти что поздно", поскольку обучение и боевое слаживание призывников длится не один... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:53
2024-02-09T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Проводить новую мобилизацию на Украине на фоне провалов ВСУ на фронте "почти что поздно", поскольку обучение и боевое слаживание призывников длится не один месяц, а без подготовки их отправка на передовую обернется большими потерями, заявил в статье для журнала Czdefence бывший начальник генштаба Чехии Иржи Шедивы. Он отмечает, что Украине нужно провести ротацию сил и заменить части на передовой новыми обученными военными, которых не хватает. "Уже почти что поздно (проводить мобилизацию). Время неумолимо, а призыв резервистов, их распределение по подразделениям, слаживание и вооружение… не вопрос одного месяца", - пишет он. По мнению Шедивы, если Киев отправит на передовую необученных мобилизованных, это обернется большими потерями и утратой позиций. Он также отметил проблему разногласий в украинском командовании. По его словам, если они будут усугубляться, украинцы рискуют потерять веру в свои силы. Так называемое контрнаступление ВСУ летом прошлого года провалилось, а западные СМИ все чаще пишут, что Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. На Западе знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ, заявляли в Москве. Верховная рада Украины 7 февраля приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно"

Экс-начальник генштаба Чехии: проводить мобилизацию на Украине почти поздно

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Проводить новую мобилизацию на Украине на фоне провалов ВСУ на фронте "почти что поздно", поскольку обучение и боевое слаживание призывников длится не один месяц, а без подготовки их отправка на передовую обернется большими потерями, заявил в статье для журнала Czdefence бывший начальник генштаба Чехии Иржи Шедивы.
Он отмечает, что Украине нужно провести ротацию сил и заменить части на передовой новыми обученными военными, которых не хватает. "Уже почти что поздно (проводить мобилизацию). Время неумолимо, а призыв резервистов, их распределение по подразделениям, слаживание и вооружение… не вопрос одного месяца", - пишет он.
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По мнению Шедивы, если Киев отправит на передовую необученных мобилизованных, это обернется большими потерями и утратой позиций. Он также отметил проблему разногласий в украинском командовании. По его словам, если они будут усугубляться, украинцы рискуют потерять веру в свои силы.
Так называемое контрнаступление ВСУ летом прошлого года провалилось, а западные СМИ все чаще пишут, что Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. На Западе знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ, заявляли в Москве.
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Верховная рада Украины 7 февраля приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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