Чешский генерал заявил, что проводить мобилизацию на Украине "почти поздно"
Экс-начальник генштаба Чехии: проводить мобилизацию на Украине почти поздно
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Проводить новую мобилизацию на Украине на фоне провалов ВСУ на фронте "почти что поздно", поскольку обучение и боевое слаживание призывников длится не один месяц, а без подготовки их отправка на передовую обернется большими потерями, заявил в статье для журнала Czdefence бывший начальник генштаба Чехии Иржи Шедивы.
Он отмечает, что Украине нужно провести ротацию сил и заменить части на передовой новыми обученными военными, которых не хватает. "Уже почти что поздно (проводить мобилизацию). Время неумолимо, а призыв резервистов, их распределение по подразделениям, слаживание и вооружение… не вопрос одного месяца", - пишет он.
По мнению Шедивы, если Киев отправит на передовую необученных мобилизованных, это обернется большими потерями и утратой позиций. Он также отметил проблему разногласий в украинском командовании. По его словам, если они будут усугубляться, украинцы рискуют потерять веру в свои силы.
Верховная рада Украины 7 февраля приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.