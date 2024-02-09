https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331512.html

В Минобороны рассказали о прорыве обороны ВСУ отрядами Западной группировки

В Минобороны рассказали о прорыве обороны ВСУ отрядами Западной группировки - РИА Новости, 09.02.2024

В Минобороны рассказали о прорыве обороны ВСУ отрядами Западной группировки

Штурмовые отряды Западной группировки войск прорывают оборону противника во взаимодействии с разведывательно-ударными и огневыми комплексами, сообщило... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:16

2024-02-09T06:16

2024-02-09T06:16

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Штурмовые отряды Западной группировки войск прорывают оборону противника во взаимодействии с разведывательно-ударными и огневыми комплексами, сообщило Министерство обороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. "Командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе военного ведомства о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331186.html

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россия, сергей шойгу, безопасность