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В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331186.html
В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск
В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск - РИА Новости, 09.02.2024
В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск
Западная группировка войск в ходе спецоперации продолжает улучшать положение по переднему краю, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:11
2024-02-09T06:11
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Западная группировка войск в ходе спецоперации продолжает улучшать положение по переднему краю, сообщило Министерство обороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. "Министр обороны РФ поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которого группировка продолжает улучшать положение по переднему краю", - говорится в сообщении.
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск

Минобороны: Западная группировка войск улучшает положение по переднему краю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Западная группировка войск в ходе спецоперации продолжает улучшать положение по переднему краю, сообщило Министерство обороны РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Вчера, 13:43
"Министр обороны РФ поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которого группировка продолжает улучшать положение по переднему краю", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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