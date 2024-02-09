https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331186.html

В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск

В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск - РИА Новости, 09.02.2024

В Минобороны рассказали о продвижении Западной группировки войск

Западная группировка войск в ходе спецоперации продолжает улучшать положение по переднему краю, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:11

2024-02-09T06:11

2024-02-09T06:11

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Западная группировка войск в ходе спецоперации продолжает улучшать положение по переднему краю, сообщило Министерство обороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. "Министр обороны РФ поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которого группировка продолжает улучшать положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html

россия

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2024

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россия, сергей шойгу