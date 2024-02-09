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Российская наука всегда будет находиться на мировом уровне, заявил Медведев - РИА Новости, 09.02.2024
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Наука
 
19:52 09.02.2024 (обновлено: 19:57 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/medvedev-1926497609.html
Российская наука всегда будет находиться на мировом уровне, заявил Медведев
Российская наука всегда будет находиться на мировом уровне, заявил Медведев - РИА Новости, 09.02.2024
Российская наука всегда будет находиться на мировом уровне, заявил Медведев
Российская наука и образование всегда будут находиться на мировом уровне, несмотря на попытки внешних сил изолировать нашу страну, заявил заместитель... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:52
2024-02-09T19:57
наука
дмитрий медведев
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Российская наука и образование всегда будут находиться на мировом уровне, несмотря на попытки внешних сил изолировать нашу страну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев, который возглавляет попечительский совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в пятницу посетил Мариинский театр, где проходит концерт в честь 300-летия вуза. "Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы, не поддаётся на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление. Конечно, никому мы не дадим нас изолировать, и российская система высшего образования, наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, все равно будут наукой и образованием мирового уровня", - сказал он. Как отметил Медведев, в этом есть и заслуга СПбГУ, юбилей которого он назвал праздником для всей страны и особой датой в её истории. Зампред Совбеза признался, что учеба и работа в Петербургском университете на протяжении в общей сложности 17 лет позволили ему реализоваться "и как юристу, и как политику". Медведев также поблагодарил преподавателей СПбГУ и пожелал студентам полностью раскрыть свой потенциал и "дойти в научном знании до самых выдающихся вершин".
https://ria.ru/20240208/putin-1926263172.html
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дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет
Наука, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербургский государственный университет
Российская наука всегда будет находиться на мировом уровне, заявил Медведев

Медведев: никому не удастся изолировать Россию и российскую науку

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Российская наука и образование всегда будут находиться на мировом уровне, несмотря на попытки внешних сил изолировать нашу страну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев, который возглавляет попечительский совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в пятницу посетил Мариинский театр, где проходит концерт в честь 300-летия вуза.
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"Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы, не поддаётся на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление. Конечно, никому мы не дадим нас изолировать, и российская система высшего образования, наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, все равно будут наукой и образованием мирового уровня", - сказал он.
Как отметил Медведев, в этом есть и заслуга СПбГУ, юбилей которого он назвал праздником для всей страны и особой датой в её истории. Зампред Совбеза признался, что учеба и работа в Петербургском университете на протяжении в общей сложности 17 лет позволили ему реализоваться "и как юристу, и как политику".
Медведев также поблагодарил преподавателей СПбГУ и пожелал студентам полностью раскрыть свой потенциал и "дойти в научном знании до самых выдающихся вершин".
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