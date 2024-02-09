https://ria.ru/20240209/lutsenko-1926476242.html

Луценко: выделение участков для заготовки древесины решим с лескомплексом

Луценко: выделение участков для заготовки древесины решим с лескомплексом - РИА Новости, 09.02.2024

Луценко: выделение участков для заготовки древесины решим с лескомплексом

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко заявил, что вопрос выделения делянок для... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

вологодская область

андрей луценко

георгий филимонов

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_0236c483b1210cb81d11dcee47ea649b.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко заявил, что вопрос выделения делянок для заготовки древесины будут прорабатывать с профильным департаментом, сообщает пресс-служба регионального парламента. По вопросу выделения лесных участков для заготовки древесины к Луценко на личном приеме обратились старосты двух соседних деревень Кадуйского округа - Верхний Двор и Заэрап. "Делянки нам предлагают за 50-70 километров от наших деревень, хотя раньше участки располагались значительно ближе, жители могли самостоятельно заготавливать дрова. Теперь населению приходится закупать дрова у перекупщиков. В сезон на эти цели тратится порядка 50 тысяч рублей", - рассказала староста деревни Верхний Двор Ольга Браулова, ее слова приводит пресс-служба. Старосты рассказали, что стоимость машины дров составляет около 10 тысяч рублей. На осенне-зимний период требуется порядка пяти машин на каждый дом. В деревне Верхний Двор стоят около сотни домов, есть постоянные жильцы. "Те делянки, которыми пользовались жители, стали истощены. Для жителей указанных деревень в январе текущего года подобран лесной участок для заготовки древесины в 15 километрах от населенных пунктов. Готовы заключать договоры, будем расширять отводы в зависимости от потребности", - цитирует пресс-служба заместителя департамента лесного комплекса Вологодской области Дмитрия Верещагина. Старосты предложили еще один вариант решения проблемы - разрешить заготовку дров на территории вдоль рек, дорог и полей. Однако по действующему законодательству заготовка запрещена в санитарных зонах у водных объектов, а лес на дорогах контролирует федеральное агентство Росимущество. "Попросил специалистов департамента лесного комплекса выехать на место и посмотреть, где заканчивается санитарная зона. Будем смотреть, какие варианты решения проблемы можно проработать", - прокомментировал Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Кроме того, в ходе личного приема представители департамента социальной защиты проинформировали заявителей, что в настоящее время по поручению врио губернатора области Георгия Филимонова рассматривается вопрос об увеличении компенсации на приобретение твердого топлива.

https://ria.ru/20240207/kirillov-1925937152.html

https://ria.ru/20240207/vologda-1925936111.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, георгий филимонов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)