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Лавров назвал дипломатов одной из опор России - РИА Новости, 09.02.2024
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10:51 09.02.2024 (обновлено: 11:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/lavrov-1926369960.html
Лавров назвал дипломатов одной из опор России
Лавров назвал дипломатов одной из опор России - РИА Новости, 09.02.2024
Лавров назвал дипломатов одной из опор России
Дипломаты всегда были одной из опор России, достаточно вспомнить их роль в преодолении изоляции РСФСР после революции, Запад и сейчас пытается изолировать... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:51
2024-02-09T11:00
россия
сергей лавров
снг
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дипломаты всегда были одной из опор России, достаточно вспомнить их роль в преодолении изоляции РСФСР после революции, Запад и сейчас пытается изолировать Москву, но эти попытки тщетны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня мы вспоминаем наших великих предшественников... Дипломаты всегда были одной из главных опор государства. Достаточно вспомнить роль дипломатов, которую они сыграли в преодолении изоляции России, советской России, после революции 1917 года. Ну и, конечно, их роль в обеспечении вскоре после этого "полосы признания", - сказал Лавров, выступая после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД по случаю Дня дипломата, который отмечается 10 февраля. Он обратил внимание на попытки Запада отменить и изолировать Россию уже в настоящее время и подчеркнул, что эти попытки тщетны. "Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту", - подчеркнул Лавров. Министр обратился к гостям мероприятия из зарубежья. "Хочу также поприветствовать сегодня наших друзей из стран СНГ, других ближайших нам товарищей из Южной Осетии, Абхазии и руководителей исполнительных органов интеграционных организаций", - сказал Лавров. Он отметил, что Россия ценит солидарность партнеров с РФ, это подчеркивает единство в решении общих задач. "Мы еще проведем дополнительно мероприятие, в ходе которого будут вручены государственные награды в соответствии с указом президента целому ряду наших работников", - сообщил Лавров. День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля.
https://ria.ru/20240208/antonov-1926268763.html
https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926081931.html
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россия, сергей лавров, снг, рсфср, москва
Россия, Сергей Лавров, СНГ, РСФСР, Москва
Лавров назвал дипломатов одной из опор России

Лавров: дипломаты всегда были одной из опор России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на церемонии возложения цветов к памятным доскам сотрудников Министерства иностранных дел СССР в вестибюле здания МИД в Москве. 9 февраля 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на церемонии возложения цветов к памятным доскам сотрудников Министерства иностранных дел СССР в вестибюле здания МИД в Москве. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на церемонии возложения цветов к памятным доскам сотрудников Министерства иностранных дел СССР в вестибюле здания МИД в Москве. 9 февраля 2024
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дипломаты всегда были одной из опор России, достаточно вспомнить их роль в преодолении изоляции РСФСР после революции, Запад и сейчас пытается изолировать Москву, но эти попытки тщетны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Сегодня мы вспоминаем наших великих предшественников... Дипломаты всегда были одной из главных опор государства. Достаточно вспомнить роль дипломатов, которую они сыграли в преодолении изоляции России, советской России, после революции 1917 года. Ну и, конечно, их роль в обеспечении вскоре после этого "полосы признания", - сказал Лавров, выступая после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД по случаю Дня дипломата, который отмечается 10 февраля.
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Он обратил внимание на попытки Запада отменить и изолировать Россию уже в настоящее время и подчеркнул, что эти попытки тщетны.
"Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту", - подчеркнул Лавров.
Министр обратился к гостям мероприятия из зарубежья.
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"Хочу также поприветствовать сегодня наших друзей из стран СНГ, других ближайших нам товарищей из Южной Осетии, Абхазии и руководителей исполнительных органов интеграционных организаций", - сказал Лавров.
Он отметил, что Россия ценит солидарность партнеров с РФ, это подчеркивает единство в решении общих задач.
"Мы еще проведем дополнительно мероприятие, в ходе которого будут вручены государственные награды в соответствии с указом президента целому ряду наших работников", - сообщил Лавров.
День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля.
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РоссияСергей ЛавровСНГРСФСРМосква
 
 
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