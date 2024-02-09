https://ria.ru/20240209/kuzbass-1926466708.html

Всесибирский форум национального единства проходит в Кузбассе

Всесибирский форум национального единства проходит в Кузбассе - РИА Новости, 09.02.2024

Всесибирский форум национального единства проходит в Кузбассе

Всесибирский форум национального единства в Кузбассе проходит для всей России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:05

2024-02-09T17:05

2024-02-09T17:14

москва

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Всесибирский форум национального единства в Кузбассе проходит для всей России, сообщает пресс-служба правительства региона. В Кузбассе работает Всесибирский форум национального единства, на который съехались делегации субъектов Сибирского федерального округа, Якутии и Татарстана, гости из Москвы. Всего более 3,5 тысячи делегатов. Участников приветствовал губернатор Сергей Цивилев. "Наш Президент Владимир Путин в своем интервью сказал, что Россия, развиваясь и расширяясь на Восток, впитывала все народы, относясь с глубоким уважением к культуре, традициям каждого. Сформировалось новое государство, которое всех объединяет, мы живем, как одна единая большая семья. Сейчас, когда весь мир меняется, а Россия отстаивает свои ценности, очень необходим такой форум, на котором мы все собрались. Мы сохранили завещанные дедами порядки, дружбу, взаимовыручку. Мы от этого только сильнее. Нам есть чем гордиться и о чем поговорить", – подчеркнул Сергей Цивилев. В пленарном заседании в спорткомплексе "Кузбасс–Арена" участвуют заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Дмитрий Колозин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, директор "Дома народов России" Анна Полежаева, генеральный директор общероссийской организации "Ассамблея народов России", Герой России Александр Даркович и первый заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Светлана Смирнова. Делегаты и почетные гости возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю, посетили Президентское кадетское училище, в котором науку военного дела постигают юноши разных национальностей со всей России. На площадках форума работают 10 секций, где, кроме семейных ценностей народов Сибири, обсуждают важность укрепления традиционных ценностей для этноконфессионального согласия, молодежные подходы к этнокультурным практикам, роль музеев как хранителей истории и традиций. Панельная дискуссия посвящена важности единства народов России для вклада в Победу. Также организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства, представлено более 100 экспонатов. Прошла демонстрация традиционных национальных костюмов и показ коллекций театров мод из Тывы, Горного Алтая и Кузбасса. Идет показ короткометражных фильмов-победителей регионального фестиваля-конкурса документального и анимационного кино "ПРОКузбасс" и "ПРОНаследие". В рамках проекта "Семья крупным планом" представлено 15 фотоснимков семей в национальных костюмах с музыкальными инструментами и предметами быта. Героинями фотовыставки "Мамы Героев" стали матери ветеранов СВО, награжденных за боевые заслуги. В книжной экспозиции выставлено около 100 томов на 15 языках народов, проживающих на территории Сибири – фольклорные и художественные произведения, стихи, сказки, история народов, буквари. Также организована выездная площадка Центра информационно-правовой помощи иностранным гражданам.

https://ria.ru/20240209/tsivilev-1926379170.html

https://ria.ru/20240205/forum-1925485937.html

https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924271643.html

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москва, сергей цивилев, кемеровская область