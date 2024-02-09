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ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kupyansk-1926328604.html
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА - РИА Новости, 09.02.2024
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:33
2024-02-09T05:33
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. В оборонном ведомстве уточнили, что на купянском направлении расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. "Цели разнообразные, такие как беспилотники различного типа, начиная от производимых Украиной: "Фурия", "Лелека-100", которые чаще всего попадаются, бывают также иностранного (западного) производства беспилотники, - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Тринадцатый".
https://ria.ru/20240208/bespilotnik-1926073517.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА

ПВО группировки "Запад" уничтожила под Купянском разведывательные БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. В оборонном ведомстве уточнили, что на купянском направлении расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха.
"Цели разнообразные, такие как беспилотники различного типа, начиная от производимых Украиной: "Фурия", "Лелека-100", которые чаще всего попадаются, бывают также иностранного (западного) производства беспилотники, - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Тринадцатый".
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