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ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА - РИА Новости, 09.02.2024
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:33
2024-02-09T05:33
2024-02-09T05:33
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. В оборонном ведомстве уточнили, что на купянском направлении расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. "Цели разнообразные, такие как беспилотники различного типа, начиная от производимых Украиной: "Фурия", "Лелека-100", которые чаще всего попадаются, бывают также иностранного (западного) производства беспилотники, - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Тринадцатый".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила под Купянском украинские разведывательные БПЛА
ПВО группировки "Запад" уничтожила под Купянском разведывательные БПЛА ВСУ