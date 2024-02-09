https://ria.ru/20240209/krym-1926292266.html
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:05
2024-02-09T02:05
2024-02-09T02:11
россия
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ, и назвал его колоссальной ошибкой с политической точки зрения."Тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту", - заявил Путин.
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россия, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), украина
Россия, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин
Путин: Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту