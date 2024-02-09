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Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:05 09.02.2024 (обновлено: 02:11 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/krym-1926292266.html
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:05
2024-02-09T02:11
россия
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ, и назвал его колоссальной ошибкой с политической точки зрения."Тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240208/krym-1926071855.html
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россия, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), украина
Россия, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под защиту, заявил Путин

Путин: Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ, и назвал его колоссальной ошибкой с политической точки зрения.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню
Вчера, 07:46
"Тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту", - заявил Путин.
 
РоссияТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Украина
 
 
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