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Российский посол поддержал возвращение вопроса Косово в Совбез ООН - РИА Новости, 09.02.2024
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16:33 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kosovo-1926459661.html
Российский посол поддержал возвращение вопроса Косово в Совбез ООН
Российский посол поддержал возвращение вопроса Косово в Совбез ООН - РИА Новости, 09.02.2024
Российский посол поддержал возвращение вопроса Косово в Совбез ООН
Проблема Косово и Метохии должна рассматриваться Совбезом ООН и возращение этого вопроса на обсуждение в организацию является прогрессом и началом пути в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:33
2024-02-09T16:33
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дмитрий полянский
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Проблема Косово и Метохии должна рассматриваться Совбезом ООН и возращение этого вопроса на обсуждение в организацию является прогрессом и началом пути в правильном направлении, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил в ночь на пятницу на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Косово и Метохии, что планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin являются провокационным шагом, который станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН. Он также указал, что к "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов. "Без сомнения – это прогресс, не прогресс на уровне разворота в урегулировании и разрешении косовского кризиса, но, во всяком случае, первый шаг и проблеск надежды, что все сейчас идет в положительном направлении, о чем мы говорили долгие годы. Вопрос Косово должен полностью вернуться на рассмотрение в СБ ООН с учетом того, что диалог Белграда и Приштины (под эгидой ЕС – ред.), объективно и реально, не показывает никакого результата. Самая важная и серьезная проблема – нет перемен и только осложнение ситуации на месте", - заявил журналистам Боцан-Харченко на мероприятии в честь Дня дипломатического работника. Москва ранее поддержала запрос Белграда о заседании СБ ООН, посвященном осложнению ситуации в Косово. Сербский президент Александр Вучич на заседании в Нью-Йорке подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала власти Косово "преступным режимом", который перешел к активной фазе "сербских этнических чисток". По ее словам, положение сербов Косово ухудшается день ото дня, а нарушения основополагающей резолюции СБ ООН 1244 стали "мрачной рутиной", уровень межэтнической напряженности стремительно нарастает. Она отметила, что вслед за решением запретить обращение сербского динара, лишить тем самым местное неалбанское население возможности получать пенсии, пособия и иные выплаты, в Косово запустили новый этап ликвидации неподконтрольных им административных и коммерческих структур, включая сеть филиалов "Почты Сербии", проводятся незаконные обыски, изымаются документы и наличность, производятся задержания сотрудников, фабрикуются уголовные дела. По ее словам, Запад "поощрением Курти" пытается "наказать Белград за твердость в отстаивании национального суверенитета и права проводить самостоятельный курс, за решимость сохранить дружественные отношения с Россией и другими государствами вне евроатлантической орбиты".
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, совет безопасности оон, евросоюз, дмитрий полянский
В мире, Косово, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Совет Безопасности ООН, Евросоюз, Дмитрий Полянский
Российский посол поддержал возвращение вопроса Косово в Совбез ООН

Посол Боцан-Харченко назвал возвращение вопроса Косово в СБ ООН прогрессом

© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Проблема Косово и Метохии должна рассматриваться Совбезом ООН и возращение этого вопроса на обсуждение в организацию является прогрессом и началом пути в правильном направлении, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил в ночь на пятницу на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Косово и Метохии, что планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin являются провокационным шагом, который станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН. Он также указал, что к "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов.
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"Без сомнения – это прогресс, не прогресс на уровне разворота в урегулировании и разрешении косовского кризиса, но, во всяком случае, первый шаг и проблеск надежды, что все сейчас идет в положительном направлении, о чем мы говорили долгие годы. Вопрос Косово должен полностью вернуться на рассмотрение в СБ ООН с учетом того, что диалог Белграда и Приштины (под эгидой ЕС – ред.), объективно и реально, не показывает никакого результата. Самая важная и серьезная проблема – нет перемен и только осложнение ситуации на месте", - заявил журналистам Боцан-Харченко на мероприятии в честь Дня дипломатического работника.
Москва ранее поддержала запрос Белграда о заседании СБ ООН, посвященном осложнению ситуации в Косово. Сербский президент Александр Вучич на заседании в Нью-Йорке подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала власти Косово "преступным режимом", который перешел к активной фазе "сербских этнических чисток".
По ее словам, положение сербов Косово ухудшается день ото дня, а нарушения основополагающей резолюции СБ ООН 1244 стали "мрачной рутиной", уровень межэтнической напряженности стремительно нарастает.
Она отметила, что вслед за решением запретить обращение сербского динара, лишить тем самым местное неалбанское население возможности получать пенсии, пособия и иные выплаты, в Косово запустили новый этап ликвидации неподконтрольных им административных и коммерческих структур, включая сеть филиалов "Почты Сербии", проводятся незаконные обыски, изымаются документы и наличность, производятся задержания сотрудников, фабрикуются уголовные дела.
По ее словам, Запад "поощрением Курти" пытается "наказать Белград за твердость в отстаивании национального суверенитета и права проводить самостоятельный курс, за решимость сохранить дружественные отношения с Россией и другими государствами вне евроатлантической орбиты".
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В миреКосовоРоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичСовет Безопасности ООНЕвросоюзДмитрий Полянский
 
 
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