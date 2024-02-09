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Попова рассказала о последствиях коронавируса - РИА Новости, 09.02.2024
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15:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html
Попова рассказала о последствиях коронавируса
Попова рассказала о последствиях коронавируса - РИА Новости, 09.02.2024
Попова рассказала о последствиях коронавируса
Значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:30
2024-02-09T15:30
выставка-форум "россия"
общество
здоровье - общество
анна попова
выставка-форум "россия"
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день значимого риска этого заболевание для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим", — сказала Попова в ходе лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия". Она отметила, что волны заболеваемости коронавирусом еще будут, какие – зависит от многих факторов. На сегодняшний день есть рост заболеваемости, но нет значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний, пояснила Попова. Она добавила, что сейчас никто никого не принуждает носить маски, так как болезнь протекает не тяжело и заражается небольшое количество людей.
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общество, здоровье - общество, анна попова, выставка-форум "россия", коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Выставка-форум "Россия", Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Выставка-форум "Россия", Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Попова рассказала о последствиях коронавируса

Попова заявила об отсутствии значимого риска от коронавируса для здоровья людей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день значимого риска этого заболевание для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим", — сказала Попова в ходе лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия".
Она отметила, что волны заболеваемости коронавирусом еще будут, какие – зависит от многих факторов. На сегодняшний день есть рост заболеваемости, но нет значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний, пояснила Попова.
Она добавила, что сейчас никто никого не принуждает носить маски, так как болезнь протекает не тяжело и заражается небольшое количество людей.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаВыставка-форум "Россия"Коронавирус COVID-19Распространение коронавируса
 
 
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