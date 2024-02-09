https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html

Попова рассказала о последствиях коронавируса

Попова рассказала о последствиях коронавируса - РИА Новости, 09.02.2024

Попова рассказала о последствиях коронавируса

Значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:30

2024-02-09T15:30

2024-02-09T15:30

выставка-форум "россия"

общество

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день значимого риска этого заболевание для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим", — сказала Попова в ходе лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия". Она отметила, что волны заболеваемости коронавирусом еще будут, какие – зависит от многих факторов. На сегодняшний день есть рост заболеваемости, но нет значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний, пояснила Попова. Она добавила, что сейчас никто никого не принуждает носить маски, так как болезнь протекает не тяжело и заражается небольшое количество людей.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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2024

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общество, здоровье - общество, анна попова, выставка-форум "россия", коронавирус covid-19, распространение коронавируса