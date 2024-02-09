https://ria.ru/20240209/kniga-1926512962.html

РГО выпустило книгу о роли России в развитии Косово и Метохии

РГО выпустило книгу о роли России в развитии Косово и Метохии - РИА Новости, 09.02.2024

РГО выпустило книгу о роли России в развитии Косово и Метохии

Центр Русского географического общества (РГО) представил в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Белграде книгу "Русские, Космет и время" сербской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:27

2024-02-09T22:27

2024-02-09T22:27

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БЕЛГРАД, 9 фев — РИА Новости. Центр Русского географического общества (РГО) представил в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Белграде книгу "Русские, Космет и время" сербской исследовательницы Радмилы Тодич-Вуличевич, передает корреспондент РИА Новости. Представленная в РЦНК книга является исследованием о русской эмиграции после Октябрьской революции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (СХС), затем Югославии, участии эмигрантов в развитии юга страны — Косова и Метохии (Космет). В издание вошли воспоминания живущих в крае потомков эмигрантов, истории "белых" русских – архитекторов, профессоров, врачей, офицеров императорской армии, монахов, священников, а также архивные фотографии и документы. На презентации книги зал представительства Россотрудничества — РЦНК был полон. "Города в Косово и Метохии в то время были касабами (поселками ориентального типа - ред.) Им требовалось всякое обновление - духовное, культурное и архитектурное и инфраструктурное, строились дороги и прокладывалось железнодорожное полотно. На Балканах есть десятки трасс, которые называются "русская дорога", не только в Сербии, но и Хорватии и Словении. Такая дорога была построена с 1921 до 1926 года и связала город Вране и Босилеград на границе с Болгарией. Центральную Сербию через Косовска-Митровицу связала трассой с городом Печ в Косово и Метохии также белая эмиграция. После окончания Первой мировой русские как инженеры работали и с военнопленными из австро-венгерской и немецкой армий на объектах инфраструктуры", — заявил в разговоре с РИА Новости директор центра РГО в Сербии Миролюб Милинчич. По его словам, так как Косово и Метохия и другие регионы на юге Сербии были освобождены от османской власти лишь во время Балканских войн 1912-1913 годов, то церковная и монастырская жизнь, а также связанное с ними образование к окончанию Первой мировой и приезду русской эмиграции там на время замерли. "Если бы не прибыло русское, особенно женское, монашество, вопрос - когда бы возродилось женское монашество в Косово и Метохии. К сожалению, часть русских семей в Косово и Метохии во время итальянской оккупации во Вторую мировую войну навеки исчезла, другая часть после войны, опасаясь коммунистов в 1944 году, выехала на Запад. Но часть их осталась в Косово и Метохии и два дня назад нам доставили документы и фотографии, что на самом юге края в горах Шар-Планина в Штрпце русские были попечителями церквей. Осталось много памятников, на воинском кладбище в городе Печ похоронены 208 солдат и офицеров русской армии", - рассказал организатор издания. По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов-защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде Томислав Николич, занимавший тогда пост президента, вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html

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косово, белград (город), сербия, рцнк, в мире