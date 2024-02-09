Рейтинг@Mail.ru
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kitay-1926304448.html
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:06
2024-02-09T03:06
экономика
китай
россия
америка
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926303239_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c9cccf5a3c344ec37ffe011b11d248dc.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин подчеркнул, что "потенциал Китая - колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики". "Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240209/putin-1926300732.html
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
китай
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926303239_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_efd63dd56528b181a79adec97f25ded1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, америка, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Экономика, Китай, Россия, Америка, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин

Путин: Запад боится сильного Китая, у которого колоссальный потенциал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью резидента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью резидента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью резидента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
США наносят себе ущерб в отношениях с Китаем, считает Путин
02:50
Путин подчеркнул, что "потенциал Китая - колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики".
"Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", - добавил президент РФ.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:20
 
ЭкономикаКитайРоссияАмерикаТакер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала