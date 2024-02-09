https://ria.ru/20240209/kitay-1926304448.html
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:06
2024-02-09T03:06
2024-02-09T03:06
экономика
китай
россия
америка
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин подчеркнул, что "потенциал Китая - колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики". "Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240209/putin-1926300732.html
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, америка, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Экономика, Китай, Россия, Америка, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин
Путин: Запад боится сильного Китая, у которого колоссальный потенциал