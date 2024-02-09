https://ria.ru/20240209/kitay-1926304448.html

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:06

2024-02-09T03:06

2024-02-09T03:06

экономика

китай

россия

америка

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926303239_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c9cccf5a3c344ec37ffe011b11d248dc.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин подчеркнул, что "потенциал Китая - колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики". "Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240209/putin-1926300732.html

https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html

китай

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, америка, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону