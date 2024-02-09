https://ria.ru/20240209/kitay-1926302128.html

Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене

Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене - РИА Новости, 09.02.2024

Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене

Президент РФ Владимир Путин назвал "страшилкой" предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности, в БРИКС, отметив, что... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:56

2024-02-09T02:56

2024-02-09T03:00

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такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "страшилкой" предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности, в БРИКС, отметив, что внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, и Россия привыкла к совместному существованию со своим соседом на протяжении веков. "Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе – мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Он также подчеркнул, что "внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет – ищет компромисс, и мы это видим".

https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html

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