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Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене - РИА Новости, 09.02.2024
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02:56 09.02.2024 (обновлено: 03:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/kitay-1926302128.html
Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене
Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене - РИА Новости, 09.02.2024
Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене
Президент РФ Владимир Путин назвал "страшилкой" предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности, в БРИКС, отметив, что... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:56
2024-02-09T03:00
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в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "страшилкой" предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности, в БРИКС, отметив, что внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, и Россия привыкла к совместному существованию со своим соседом на протяжении веков. "Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе – мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Он также подчеркнул, что "внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет – ищет компромисс, и мы это видим".
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китай, россия, владимир путин, брикс, такер карлсон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Китай, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Такер Карлсон, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин ответил на вопрос о возможности доминирования Китая на мировой арене

Путин: внешнеполитическая философия Китая не является агрессивной

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "страшилкой" предположение о том, что Китай будет доминировать на международной арене, и в частности, в БРИКС, отметив, что внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, и Россия привыкла к совместному существованию со своим соседом на протяжении веков.
"Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе – мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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Вчера, 14:20
Он также подчеркнул, что "внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет – ищет компромисс, и мы это видим".
 
КитайРоссияВладимир ПутинБРИКСТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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