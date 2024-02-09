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Киров станет столицей рассветов - РИА Новости, 09.02.2024
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Кировская область
Кировская область
 
14:34 09.02.2024 (обновлено: 14:50 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/kirov-1926425155.html
Киров станет столицей рассветов
Киров станет столицей рассветов - РИА Новости, 09.02.2024
Киров станет столицей рассветов
Киров станет столицей рассветов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:34
2024-02-09T14:50
кировская область
киров
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Киров станет столицей рассветов, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом было заявлено на региональном оргкомитете по празднованию 650-летия Кирова, которое будет отмечаться летом. "Для жителей и гостей города будет разработана специальная карта, где отметят лучшие смотровые площадки, на которых можно любоваться одним из самых красивых явлений природы — кировскими рассветами", - говорится в сообщении. На заседании оргкомитета обсудили ключевые события юбилея города. Так, например, главным молодежным праздником в рамках юбилейных торжеств станет "Ночь города". В Кирове впервые в таком формате отметят День молодежи. Участников праздника ждет шоу дронов, которое проведут исходя из пожеланий самих молодых жителей региона. Учреждения культуры и спорта будут работать до часа ночи. Там организуют кинопоказы, выступления творческих коллективов, встречи с известными людьми, мастер-классы, ночные экскурсии и квесты. Завершится ночная программа встречей рассвета на набережной Грина – писателя-романтика. "Главное, что в эту ночь юбилейным городом будет управлять молодежь. А мы лишь будем находиться рядом, помогать и поддерживать", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Также 29 июня, в День молодежи, в Кирове планируют заложить первый камень в основание будущего кампуса мирового уровня, ведущим направлением которого станет станкостроение. Кампус предусматривает строительство новых учебных корпусов с лабораториями ЧПУ, промышленным оборудованием, промышленной робототехникой, электрическими машинами. Всего же в рамках оргкомитета были определены три основные даты празднования юбилея: День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) – 22 сентября.
https://ria.ru/20240208/kirov-1926219887.html
https://ria.ru/20240126/ochag-1923711708.html
https://ria.ru/20240202/kirov-1925048822.html
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киров, кировская область, александр соколов
Кировская область, Киров, Кировская область, Александр Соколов

Киров станет столицей рассветов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиГород Киров
Город Киров
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Киров станет столицей рассветов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом было заявлено на региональном оргкомитете по празднованию 650-летия Кирова, которое будет отмечаться летом.
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"Для жителей и гостей города будет разработана специальная карта, где отметят лучшие смотровые площадки, на которых можно любоваться одним из самых красивых явлений природы — кировскими рассветами", - говорится в сообщении.
На заседании оргкомитета обсудили ключевые события юбилея города. Так, например, главным молодежным праздником в рамках юбилейных торжеств станет "Ночь города". В Кирове впервые в таком формате отметят День молодежи. Участников праздника ждет шоу дронов, которое проведут исходя из пожеланий самих молодых жителей региона. Учреждения культуры и спорта будут работать до часа ночи. Там организуют кинопоказы, выступления творческих коллективов, встречи с известными людьми, мастер-классы, ночные экскурсии и квесты. Завершится ночная программа встречей рассвета на набережной Грина – писателя-романтика.
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"Главное, что в эту ночь юбилейным городом будет управлять молодежь. А мы лишь будем находиться рядом, помогать и поддерживать", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Также 29 июня, в День молодежи, в Кирове планируют заложить первый камень в основание будущего кампуса мирового уровня, ведущим направлением которого станет станкостроение. Кампус предусматривает строительство новых учебных корпусов с лабораториями ЧПУ, промышленным оборудованием, промышленной робототехникой, электрическими машинами.
Всего же в рамках оргкомитета были определены три основные даты празднования юбилея: День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) – 22 сентября.
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