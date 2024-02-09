https://ria.ru/20240209/khinshteyn-1926365290.html

Хинштейн прокомментировал интервью Путина Карлсону

Хинштейн прокомментировал интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Хинштейн прокомментировал интервью Путина Карлсону

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону говорил не от себя, а от имени сограждан, и для всего остального мира его интервью - настоящий РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:35

2024-02-09T10:35

2024-02-09T10:39

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону говорил не от себя, а от имени сограждан, и для всего остального мира его интервью - настоящий "взрыв мозга", возможность посмотреть на мир совершенно иными глазами, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее президент России в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "Путин - говорит не от себя, а от имени людей, страны. А вот для всего остального мира — это интервью настоящий "взрыв мозга". Для кого-то — холодный душ, для кого-то — глоток воздуха, для кого-то — возможность посмотреть на мир совершенно иными глазами", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что основные тезисы из выступления президента близки и понятны абсолютному большинству из граждан России, так как они выражают мысли и чувства россиян. "Много лет западное общество - жило внутри "информационного пузыря", который методично надували "свободные" СМИ, рисуя ужасы один страшнее другого и лишая Россию возможности объяснять свою позицию. Теперь этот пузырь наконец прорван!", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926362887.html

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политика, россия, киев, москва, владимир путин, александр хинштейн, такер карлсон, госдума рф