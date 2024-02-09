https://ria.ru/20240209/kazan-1926454389.html
Масштабные учения прошли в Казани в преддверии "Игр будущего"
Масштабные учения прошли в Казани в преддверии "Игр будущего" - РИА Новости, 09.02.2024
Масштабные учения прошли в Казани в преддверии "Игр будущего"
Масштабные межведомственные командно-штабные учения прошли в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего", сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:07
2024-02-09T16:07
2024-02-09T16:07
республика татарстан
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Масштабные межведомственные командно-штабные учения прошли в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего", сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "На территории международного выставочного центра "Казань Экспо" прошли масштабные межведомственные командно-штабные учения… по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в период подготовки и проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", - говорится в сообщении. Как отметил замначальника ГУМЧС России по Татарстану Игорь Драгунов, целями учений стали в частности проверка готовности систем противопожарной защиты, систем оповещения и дымоудаления, а также проверка органов управления и сил, совершенствование организации взаимодействия между различными органами. Учение проводились с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств республики, администрации "Казань Экспо". В ходе учений были в частности отработаны действия по локализации и ликвидации условного пожара на территории МВЦ "Казань Экспо" с поиском и извлечением пострадавших. По легенде учений в ходе церемонии открытия произошло возгорание в районе центральной сцены концертного зала. При этом из-за отключения электроэнергии и повреждения резервных источников питания насосы автоматической системы пожаротушения и система дымоудаления не сработали. По замыслу учений из-за сильного задымления и отсутствия освещения потеряли ориентацию и остались в помещениях 16 человек. В результате пожара условно пострадали 16 человек, из них двое погибли, ещё трое - в крайнем тяжелом и тяжелом состоянии. Пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе работали в условном задымлении, искали и выносили условно пострадавших в фойе здания и передавали их спасателям, а те - бригадам скорой медицинской помощи. "Всего в учении принимали участие 320 человек и 23 единицы техники. По результатам учения будет проведен подробный анализ… На данном этапе цели учений достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объеме", - подвел итог Драгунов. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию фиджитал (physical+digital), объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из разных стран.
https://ria.ru/20231124/kafedra-1911737440.html
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казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Татарстан, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Масштабные межведомственные командно-штабные учения прошли в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего", сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"На территории международного выставочного центра "Казань Экспо" прошли масштабные межведомственные командно-штабные учения… по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в период подготовки и проведения международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", - говорится в сообщении.
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Как отметил замначальника ГУМЧС России по Татарстану Игорь Драгунов, целями учений стали в частности проверка готовности систем противопожарной защиты, систем оповещения и дымоудаления, а также проверка органов управления и сил, совершенствование организации взаимодействия между различными органами. Учение проводились с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств республики, администрации "Казань Экспо".
В ходе учений были в частности отработаны действия по локализации и ликвидации условного пожара на территории МВЦ "Казань Экспо" с поиском и извлечением пострадавших. По легенде учений в ходе церемонии открытия произошло возгорание в районе центральной сцены концертного зала. При этом из-за отключения электроэнергии и повреждения резервных источников питания насосы автоматической системы пожаротушения и система дымоудаления не сработали. По замыслу учений из-за сильного задымления и отсутствия освещения потеряли ориентацию и остались в помещениях 16 человек. В результате пожара условно пострадали 16 человек, из них двое погибли, ещё трое - в крайнем тяжелом и тяжелом состоянии. Пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе работали в условном задымлении, искали и выносили условно пострадавших в фойе здания и передавали их спасателям, а те - бригадам скорой медицинской помощи.
"Всего в учении принимали участие 320 человек и 23 единицы техники. По результатам учения будет проведен подробный анализ… На данном этапе цели учений достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объеме", - подвел итог Драгунов.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию фиджитал (physical+digital), объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из разных стран.
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