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Страны НАТО в 90-х помогали террористам на Кавказе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
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18:01 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kavkaz-1926480434.html
Страны НАТО в 90-х помогали террористам на Кавказе, заявили в Госдуме
Страны НАТО в 90-х помогали террористам на Кавказе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
Страны НАТО в 90-х помогали террористам на Кавказе, заявили в Госдуме
Террористы, вторгшиеся на Северный Кавказ в конце 1990-х, проходили диверсионную подготовку в странах НАТО, где их тренировали, снабжали деньгами и оружием,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:01
2024-02-09T18:01
северный кавказ
россия
сша
владимир путин
такер карлсон
нато
госдума рф
интервью владимира путина такеру карлсону
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Террористы, вторгшиеся на Северный Кавказ в конце 1990-х, проходили диверсионную подготовку в странах НАТО, где их тренировали, снабжали деньгами и оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Дагестана генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться, США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило. По словам Гаджиева, для жителей Северного Кавказа "было очевидно и тогда, и остается очевидным сейчас", что Соединенные Штаты и их сателлиты поддерживали вторгшихся террористов. "Мы видели у террористов на Кавказе американские системы ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) типа "Стингер", также не было секретом, что диверсионную подготовку они проходили в странах НАТО, либо странах, напрямую связанных с США и Великобританией. Их там тренировали, лечили, снабжали деньгами и оружием. Сепаратисты получали прямое финансирование через различные западные НКО, которые работали под видом правозащитников. Конечно, права людей они не защищали, а собирали информацию и вербовали новое "пушечное мясо", – заявил депутат. По словам парламентария, еще тогда было понятно, что США и их союзники стремились отрезать Северный Кавказ от РФ и "последовательно расчленить" Россию. "Шокирует другое, оказывается, Вашингтон рассматривает сепаратистов и террористов в качестве полезных партнеров для оппонирования существующей власти. То есть находятся оправдания для тех, кто захватывал заложников, взрывал жилые дома, резал головы. США готовы поддерживать, спонсировать любое зло, даже если оно несет смерти невинных женщин и детей, лишь бы оно выступало против легитимной власти. Лишь бы это был "наш сукин сын". Как выстраивать конструктивные отношения с такой страной?" – отметил генерал-майор. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
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северный кавказ, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, госдума рф, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Северный Кавказ, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Госдума РФ, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Страны НАТО в 90-х помогали террористам на Кавказе, заявили в Госдуме

Депутат Гаджиев: страны НАТО снабжали террористов на Кавказе деньгами и оружием

© AP Photo / Robert KingЧеченские боевики во время уличных боев в Грозном в 90-е годы
Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном в 90-е годы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Robert King
Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном в 90-е годы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Террористы, вторгшиеся на Северный Кавказ в конце 1990-х, проходили диверсионную подготовку в странах НАТО, где их тренировали, снабжали деньгами и оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Дагестана генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться, США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило.
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Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе
Вчера, 15:40
По словам Гаджиева, для жителей Северного Кавказа "было очевидно и тогда, и остается очевидным сейчас", что Соединенные Штаты и их сателлиты поддерживали вторгшихся террористов.
"Мы видели у террористов на Кавказе американские системы ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) типа "Стингер", также не было секретом, что диверсионную подготовку они проходили в странах НАТО, либо странах, напрямую связанных с США и Великобританией. Их там тренировали, лечили, снабжали деньгами и оружием. Сепаратисты получали прямое финансирование через различные западные НКО, которые работали под видом правозащитников. Конечно, права людей они не защищали, а собирали информацию и вербовали новое "пушечное мясо", – заявил депутат.
По словам парламентария, еще тогда было понятно, что США и их союзники стремились отрезать Северный Кавказ от РФ и "последовательно расчленить" Россию.
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Вчера, 12:24
"Шокирует другое, оказывается, Вашингтон рассматривает сепаратистов и террористов в качестве полезных партнеров для оппонирования существующей власти. То есть находятся оправдания для тех, кто захватывал заложников, взрывал жилые дома, резал головы. США готовы поддерживать, спонсировать любое зло, даже если оно несет смерти невинных женщин и детей, лишь бы оно выступало против легитимной власти. Лишь бы это был "наш сукин сын". Как выстраивать конструктивные отношения с такой страной?" – отметил генерал-майор.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
Северный КавказРоссияСШАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОГосдума РФИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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