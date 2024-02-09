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Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
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04:06 09.02.2024 (обновлено: 04:16 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/karlson-1926316963.html
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:06
2024-02-09T04:16
россия
москва
европа
такер карлсон
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу. "Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие госдепом, хотят сделать его (Путина - ред.) Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте. Карлсон задался вопросом, зачем тогда РФ идти на Польшу, ведь Москва просто хочет безопасности на границах. "Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, этому нет доказательств", - заявил журналист, добавив, что в обратном жителей Запада пытаются уверять "профессиональные лжецы в Вашингтоне". У России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто, отметил журналист. Как добавил Карлсон, у него сложилось впечатление, что Путина "глубоко ранит" отвержение Западом, в то время, как "европеизм" в Москве можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.Видеозапись интервью Путина Карлсону сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube. В разговоре с Карлсоном Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
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россия, москва, европа, такер карлсон, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Европа, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон

Журналист Карлсон: только идиот может верить в намерения России атаковать Европу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу.
«
"Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие госдепом, хотят сделать его (Путина - ред.) Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.
Карлсон задался вопросом, зачем тогда РФ идти на Польшу, ведь Москва просто хочет безопасности на границах.
"Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, этому нет доказательств", - заявил журналист, добавив, что в обратном жителей Запада пытаются уверять "профессиональные лжецы в Вашингтоне".
У России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто, отметил журналист.
Как добавил Карлсон, у него сложилось впечатление, что Путина "глубоко ранит" отвержение Западом, в то время, как "европеизм" в Москве можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.

Видеозапись интервью Путина Карлсону сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube. В разговоре с Карлсоном Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
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