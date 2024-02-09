https://ria.ru/20240209/karlson-1926316963.html
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:06
2024-02-09T04:06
2024-02-09T04:16
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу. "Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие госдепом, хотят сделать его (Путина - ред.) Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте. Карлсон задался вопросом, зачем тогда РФ идти на Польшу, ведь Москва просто хочет безопасности на границах. "Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, этому нет доказательств", - заявил журналист, добавив, что в обратном жителей Запада пытаются уверять "профессиональные лжецы в Вашингтоне". У России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто, отметил журналист. Как добавил Карлсон, у него сложилось впечатление, что Путина "глубоко ранит" отвержение Западом, в то время, как "европеизм" в Москве можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.Видеозапись интервью Путина Карлсону сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube. В разговоре с Карлсоном Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
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россия, москва, европа, такер карлсон, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Европа, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире
Лишь идиот поверит в намерение России атаковать Европу, заявил Карлсон
Журналист Карлсон: только идиот может верить в намерения России атаковать Европу
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, что только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу.
«
"Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие госдепом, хотят сделать его (Путина - ред.) Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.
Карлсон задался вопросом, зачем тогда РФ идти на Польшу
, ведь Москва просто хочет безопасности на границах.
"Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену
, этому нет доказательств", - заявил журналист, добавив, что в обратном жителей Запада пытаются уверять "профессиональные лжецы в Вашингтоне".
У России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто, отметил журналист.
Как добавил Карлсон, у него сложилось впечатление, что Путина "глубоко ранит" отвержение Западом, в то время, как "европеизм" в Москве можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.
Видеозапись интервью Путина Карлсону сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube. В разговоре с Карлсоном Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
Путин сделал заявление о глобальной войне