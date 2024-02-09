https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России - РИА Новости, 09.02.2024

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с вопроса о том, почему российский лидер якобы пришел к выводу, что США... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:58

2024-02-09T01:58

2024-02-09T02:56

америка

россия

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с вопроса о том, почему российский лидер якобы пришел к выводу, что США могли нанести неожиданный удар по России с помощью НАТО."Двадцать четвертого февраля 2022 года вы обратились к своей стране и нации, когда начался конфликт на Украине. Вы сказали, что действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойе. Почему Вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как Вы пришли к такому выводу?" - спросил Карлсон Путина.В ответ Путин пояснил, что не говорил, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России.Владимир Путин в обращении к россиянам 24 февраля 2022 года объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их воссоединение с Россией, "полезут и в Крым, причем так же, как и на Донбасс, с войной". Путин тогда отметил, что весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно, и это лишь вопрос времени, но Россия не позволит этого сделать.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

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