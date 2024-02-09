https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России - РИА Новости, 09.02.2024
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России
Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с вопроса о том, почему российский лидер якобы пришел к выводу, что США... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:58
2024-02-09T01:58
2024-02-09T02:56
америка
россия
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с вопроса о том, почему российский лидер якобы пришел к выводу, что США могли нанести неожиданный удар по России с помощью НАТО."Двадцать четвертого февраля 2022 года вы обратились к своей стране и нации, когда начался конфликт на Украине. Вы сказали, что действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойе. Почему Вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как Вы пришли к такому выводу?" - спросил Карлсон Путина.В ответ Путин пояснил, что не говорил, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России.Владимир Путин в обращении к россиянам 24 февраля 2022 года объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их воссоединение с Россией, "полезут и в Крым, причем так же, как и на Донбасс, с войной". Путин тогда отметил, что весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно, и это лишь вопрос времени, но Россия не позволит этого сделать.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
америка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5825063fcc368c736ad707494ca8617a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
америка, россия, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Америка, Россия, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе Америки по РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с вопроса о том, почему российский лидер якобы пришел к выводу, что США могли нанести неожиданный удар по России с помощью НАТО.
«
"Двадцать четвертого февраля 2022 года вы обратились к своей стране и нации, когда начался конфликт на Украине. Вы сказали, что действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойе. Почему Вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как Вы пришли к такому выводу?" - спросил Карлсон Путина.
В ответ Путин пояснил, что не говорил, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России.
Владимир Путин в обращении к россиянам 24 февраля 2022 года объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые никогда не простят крымчанам и севастопольцам их воссоединение с Россией, "полезут и в Крым, причем так же, как и на Донбасс, с войной". Путин тогда отметил, что весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно, и это лишь вопрос времени, но Россия не позволит этого сделать.
Цель России – прекратить войну, заявил Путин