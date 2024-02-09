https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

В Калининграде мужчина случайно выстрелил в голову дочери

В Калининграде мужчина случайно выстрелил в голову дочери - РИА Новости, 09.02.2024

В Калининграде мужчина случайно выстрелил в голову дочери

Уголовное дело возбуждено в городе Светлый под Калининградом, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического ружья по радиатору, а... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:27

2024-02-09T12:27

2024-02-09T13:00

происшествия

калининград

светлый

россия

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КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Светлый под Калининградом, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического ружья по радиатору, а попал в мимо пробегающую 2-летнюю дочь, девочка госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "Уголовное дело в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью ребенка... Сотрудниками полиции предварительно установлено, что огнестрельное ранение двухлетнему ребенку причинил ее отец. 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире стрелял по автомобильному радиатору из пневматического ружья "МР-512" и по не осторожности попал в мимо пробегающую малолетнюю дочь... Сейчас девочка находится в реанимации", - говорится в сообщении. Сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи из квартиры по месту жительства в отделение реанимации госпитализирована малолетняя девочка с пулевым ранением, поступило из детской областной больницы Калининграда. Ей диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Ранее семья не попадала в поле зрения полицейских, на учете не состояла, сообщений о нарушении общественного порядка в полицию не поступало. "Мужчина задержан полицейскими. В настоящее время он находится в отделении полиции. Оружие изъято. Дознавателем ОМВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221108/rebenok-1829885914.html

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происшествия, калининград, светлый, россия