https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html

Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом

Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом - РИА Новости, 09.02.2024

Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России за орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:44

2024-02-09T11:44

2024-02-09T11:54

россия

рамзан кадыров

владимир путин

магомед даудов

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ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России за орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны, соответствующий указ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Хочу выразить искреннюю благодарность верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину за высокую награду - орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Для меня большая честь и гордость быть отмеченным таким знаком признания со стороны нашего национального лидера", — написал Кадыров в Telegram-канале. Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Глава региона написал, что очень обрадовался этому. Он поблагодарил главу государства за доверие членам команды, которую основал первый президент республики Ахмат-хаджи Кадыров. "Со своей стороны хотим заверить, что мы и впредь будем прикладывать все возможные усилия, чтобы население нашего региона и страны обеспечить мирным и благополучным будущим", — написал Кадыров.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html

https://ria.ru/20231010/orden-1901727445.html

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россия, рамзан кадыров, владимир путин, магомед даудов