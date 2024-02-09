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Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом - РИА Новости, 09.02.2024
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11:44 09.02.2024 (обновлено: 11:54 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом - РИА Новости, 09.02.2024
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России за орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:44
2024-02-09T11:54
россия
рамзан кадыров
владимир путин
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России за орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны, соответствующий указ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Хочу выразить искреннюю благодарность верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину за высокую награду - орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Для меня большая честь и гордость быть отмеченным таким знаком признания со стороны нашего национального лидера", — написал Кадыров в Telegram-канале. Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Глава региона написал, что очень обрадовался этому. Он поблагодарил главу государства за доверие членам команды, которую основал первый президент республики Ахмат-хаджи Кадыров. "Со своей стороны хотим заверить, что мы и впредь будем прикладывать все возможные усилия, чтобы население нашего региона и страны обеспечить мирным и благополучным будущим", — написал Кадыров.
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html
https://ria.ru/20231010/orden-1901727445.html
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россия, рамзан кадыров, владимир путин, магомед даудов
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Магомед Даудов
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом

Кадыров поблагодарил Путина за присвоение ордена "За заслуги перед Отечеством"

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России за орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны, соответствующий указ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
Адам Кадыров во время награждения орденом Трудовая Доблесть России и медалью За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"
17 ноября 2023, 10:47
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"Хочу выразить искреннюю благодарность верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину за высокую награду - орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Для меня большая честь и гордость быть отмеченным таким знаком признания со стороны нашего национального лидера", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Глава региона написал, что очень обрадовался этому. Он поблагодарил главу государства за доверие членам команды, которую основал первый президент республики Ахмат-хаджи Кадыров.
"Со своей стороны хотим заверить, что мы и впредь будем прикладывать все возможные усилия, чтобы население нашего региона и страны обеспечить мирным и благополучным будущим", — написал Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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РоссияРамзан КадыровВладимир ПутинМагомед Даудов
 
 
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