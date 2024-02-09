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Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ka-52m-1926328724.html
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:35
2024-02-09T05:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. "Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены", - сказал командир экипажа Ка-52М с позывным "Самара".
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении технику и пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
"Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены", - сказал командир экипажа Ка-52М с позывным "Самара".
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