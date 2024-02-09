https://ria.ru/20240209/ka-52m-1926328724.html
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:35
2024-02-09T05:35
2024-02-09T05:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. "Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены", - сказал командир экипажа Ка-52М с позывным "Самара".
https://ria.ru/20240131/ka-52-1924487455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении технику и пункт управления ВСУ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
"Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены", - сказал командир экипажа Ка-52М с позывным "Самара".
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ