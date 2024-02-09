https://ria.ru/20240209/ka-52m-1926328724.html

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:35

2024-02-09T05:35

2024-02-09T05:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. "Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены", - сказал командир экипажа Ка-52М с позывным "Самара".

https://ria.ru/20240131/ka-52-1924487455.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии