https://ria.ru/20240209/izbienie-1926444125.html

В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде

В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде - РИА Новости, 09.02.2024

В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде

Мужчин, подозреваемых в избиении подростков в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:34

2024-02-09T15:34

2024-02-09T16:58

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россия

тюменская область

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в избиении подростков в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области сообщали, что двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело. В департаменте здравоохранения региона сообщали, что скорая помощь выезжала на место происшествия. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное."Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения", — говорится в сообщении.В ходе расследования выяснилось, что потерпевшие находились в подъезде дома по улице Павла Шарова областного центра, когда к ним подошли двое взрослых. Один из них отнял у 16-летнего юноши шапку, в результате чего возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли подросткам телесные повреждения.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По информации пресс-службы управления МВД России по Тюменской области, задержанные свою вину не отрицают, отмечают, что не знали, что их оппонентами были несовершеннолетние, и раскаиваются в случившемся.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, тюмень, россия, тюменская область