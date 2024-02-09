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В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде
В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде - РИА Новости, 09.02.2024
В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде
Мужчин, подозреваемых в избиении подростков в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:34
2024-02-09T15:34
2024-02-09T16:58
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в избиении подростков в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области сообщали, что двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело. В департаменте здравоохранения региона сообщали, что скорая помощь выезжала на место происшествия. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное."Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения", — говорится в сообщении.В ходе расследования выяснилось, что потерпевшие находились в подъезде дома по улице Павла Шарова областного центра, когда к ним подошли двое взрослых. Один из них отнял у 16-летнего юноши шапку, в результате чего возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли подросткам телесные повреждения.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По информации пресс-службы управления МВД России по Тюменской области, задержанные свою вину не отрицают, отмечают, что не знали, что их оппонентами были несовершеннолетние, и раскаиваются в случившемся.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени задержали мужчин, избивших подростков в подъезде
МВД: в Тюмени задержали двоих мужчин, избивших подростков в подъезде
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Мужчин, подозреваемых в избиении подростков в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, ими оказались двое местных жителей, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
Ранее в пресс-службе УМВД РФ
по Тюменской области
сообщали, что двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело. В департаменте здравоохранения региона сообщали, что скорая помощь выезжала на место происшествия. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное.
"Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения", — говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что потерпевшие находились в подъезде дома по улице Павла Шарова областного центра, когда к ним подошли двое взрослых. Один из них отнял у 16-летнего юноши шапку, в результате чего возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли подросткам телесные повреждения.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По информации пресс-службы управления МВД России по Тюменской области, задержанные свою вину не отрицают, отмечают, что не знали, что их оппонентами были несовершеннолетние, и раскаиваются в случившемся.
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