https://ria.ru/20240209/istoriya-1926305843.html

Путин рассказал Карлсону об истории Российского государства и Украины

Путин рассказал Карлсону об истории Российского государства и Украины - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал Карлсону об истории Российского государства и Украины

Рассказ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону об истории Украины и начале отношений с ней России занял 25 минут. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

украина

россия

киев

такер карлсон

владимир путин

рюрик

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рассказ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону об истории Украины и начале отношений с ней России занял 25 минут. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Путин рассказал Карлсону о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олег в Киеве, а также о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи. Президент также рассказал американскому журналисту о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и письмах Богдана Хмельницкого, просившего забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Путин передал Карлсону подтверждающие исторические документы и предложил перевести их на английский язык. Путин рассказал также о событиях во времена Екатерины II, в начале XX века, во время Первой мировой войны и перед началом Второй мировой. В середине рассказа президент назвал свою справку скучной, но отметил, что она "многое объясняет". Карлсон ответил, что справка не скучная. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР. Рассказ Путина в общей сложности занял 25 минут.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926297582.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926297703.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, такер карлсон, владимир путин, рюрик, интервью владимира путина такеру карлсону