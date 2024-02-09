Путин рассказал Карлсону об истории Российского государства и Украины
Рассказ Путина Такеру Карлсону об истории Украины занял 25 минут
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рассказ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону об истории Украины и начале отношений с ней России занял 25 минут.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.
Путин рассказал Карлсону о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олег в Киеве, а также о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи.
Президент также рассказал американскому журналисту о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и письмах Богдана Хмельницкого, просившего забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Путин передал Карлсону подтверждающие исторические документы и предложил перевести их на английский язык.
Путин рассказал также о событиях во времена Екатерины II, в начале XX века, во время Первой мировой войны и перед началом Второй мировой.
В середине рассказа президент назвал свою справку скучной, но отметил, что она "многое объясняет". Карлсон ответил, что справка не скучная.
Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР.
Рассказ Путина в общей сложности занял 25 минут.