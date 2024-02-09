В Словакии объяснили истерику на Западе из-за интервью Путина Карлсону
Вице-спикер Словакии Блага: западные либералы ненавидят свободу и дискуссию
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Истерика западных либералов по поводу интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту подтверждает, что современный либерализм ненавидит свободу и дискуссию, считает вице-спикер словацкого парламента Любош Блага.
"Вчера был длинный вечер, я уже не успевал, но не могу дождаться того, как посмотрю интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону. Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию - их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой", - написал Блага в своем Telegram-канале.
По его словам, "в таком же ментальном спазме Запад был во времена нацизма в Германии, когда любое инакомыслие было запрещено". "Цель была одна. Уничтожить Россию. Как и сейчас", - добавил Блага.
Он отметил, что Словакия выступает за мир. "Мы отвергаем ненависть по отношению к России и Белоруссии. Мы хотим слышать, какое мнение у России, иначе компромисс никогда не будет найден", - добавил Блага.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.