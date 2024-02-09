https://ria.ru/20240209/intervyu-1926423698.html

Эксперт рассказал, какой посыл США содержит интервью Путина Карлсону

Эксперт рассказал, какой посыл США содержит интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт рассказал, какой посыл США содержит интервью Путина Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону содержит посыл для Вашингтона, заключающийся в том, что с Россией нужно... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:28

2024-02-09T14:28

2024-02-09T14:28

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону содержит посыл для Вашингтона, заключающийся в том, что с Россией нужно договариваться по украинскому вопросу, иначе будут последствия, заявил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов. "На мой взгляд, это интервью является обращением президента Путина напрямую к хозяевам киевского режима - к Вашингтону, которое содержит посыл о том, что с Россией надо договариваться, Россию невозможно победить и вам будет дороже, если вы не учтете наши интересы", - сказал Попов. Он отметил, что в интервью Путин также показал высокий уровень знания истории и владения материалом. "Он четко рассказал, что украинский национализм, а затем нацизм, искусственно выращивался в качестве инструмента раскола русской нации", - сказал эксперт. По его словам, Западная Украина каких-то 100 лет назад называла себя Галицкая Русь и считала себя частью России, но с помощью социальных технологий, примененных Австро-Венгерской империи, куда входила тогда Галицкая, а также Подкарпатская Русь началось искусственное формирование и продвижение украинской нации, языка. Позже с помощью политики геноцида русского народа Галицкой Руси и Подкарпатской Руси в годы Первой Мировой войны произошло превращение русского населения Галиции в украинцев. "Именно на основе этих созданных австро-венгерскими властями украинских националистических групп впоследствии возникла организация украинских националистов*, вождями которой были упомянутые Путиным Бандера и Шухевич", - добавил Попов. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

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вашингтон (штат)

украина

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россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, в мире